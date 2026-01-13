Em transição, Sport revisa contrato com a BaladApp e trabalha plataforma para março

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport passa por um período de reestruturação interna na gestão de sócios, bilheteria e controle de acesso. Em processo de transição para um novo fornecedor de sistema, o clube informou, por meio de nota, que a plataforma já está no ar, mas ainda passa por ajustes técnicos e operacionais que têm exigido atendimento em modo de contingência para demandas urgentes.

A mudança decorre de um contrato firmado em 26 de novembro com a empresa BaladApp, período antes da eleição da nova presidência executiva, acordo que, segundo o clube, foi assinado sem planejamento adequado, o que gerou a necessidade de medidas corretivas imediatas. Diante do cenário, o Sport precisou revisitar cláusulas do contrato para retomar pontos considerados desfavoráveis e buscar a proteção dos interesses rubro-negros.

O encerramento da parceria com a Imply, anterior responsável pelo sistema, foi reconhecido pelo clube, que agradeceu o serviço prestado. A nova relação com a BaladApp, por sua vez, é vista com expectativa positiva para a construção de uma plataforma "profissional, transparente e eficiente".

Sport garante direitos e informa nova campanha de sócios

O clube destaca que atua de maneira "responsável e técnica" para minimizar riscos, corrigir inconsistências e garantir que a consolidação definitiva do sistema ocorra com segurança e estabilidade. Até a conclusão da transição, prevista para março de 2026, o Sport não está recebendo pagamentos de mensalidades ou serviços vinculados ao quadro social.

O clube assegura que todos os direitos dos sócios, incluindo proprietários de cadeiras e camarotes, seguem preservados, especialmente no acesso aos jogos, que permanece garantido mesmo sem a cobrança temporária.

O Rubro-Negro ainda informa que, ainda em março, será lançada uma nova campanha de sócios atrelada à consolidação do sistema reformulado. A proposta é oferecer mais eficiência, segurança e qualidade tanto na gestão interna quanto no relacionamento com a torcida.

Suporte da Secretaria Social e horário de atendimento

Enquanto isso, o atendimento aos rubro-negros segue centralizado na Secretaria Social. O funcionamento ocorre às terças-feiras, das 8h às 17h, e às quartas-feiras em dias de jogo, das 8h às 22h30. As demandas também podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (81) 3299-0285 ou pelo e-mail [email protected].