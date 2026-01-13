Retrô é goleado pelo Internacional e eliminado da Copinha

No Estádio da Rua Javari, em São Paulo, a Fênix não segurou o clube gaúcho e sofreu um revés por 4 a 0

Elenco do Retrô na Copinha 2026 (Rafael Assunção/Reprodução/Retrô FC)

O Retrô está fora da Copinha 2026. A Fênix foi goleada pelo Internacional por 4 a 0 na tarde desta terça-feira (13), resultado que selou a despedida do time pernambucano na maior competição de base do país.

Em jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Gustavo Ulguim, Eduardo e João Miranda marcaram ainda no primeiro tempo da partida, realizada no Estádio da Rua Javari, na zona leste da capital paulista. Na etapa final, Gustavo Ulguim voltou a balançar as redes.

Com a eliminação do Sport na noite de segunda (12) para o América-RN, nos pênaltis, também na 2ª fase, restava ao Retrô a última chance de seguir representando Pernambuco na Copinha deste ano.