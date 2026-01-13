Técnico e volante do Jaguar destacam atuação contra o Sport e miram três pontos contra o Vitória-PE

Elenco do Jaguar para o Campeonato Pernambucano de 2026 (Divulgação/FPF)

Nesta terça-feira (13), a equipe do Jaguar tem seu segundo desafio no Campeonato Pernambucano de 2026. O time de Jaboatão tenta sua primeira vitória no estadual hoje, contra o Vitória-PE.

O Jaguar estreou no Campeonato Pernambucano de 2026, no último sábado (10), onde enfrentou a equipe do Sport. A partida terminou em 2 a 2, porém o time do interior de Pernambuco lamenta o resultado, devido a grande atuação, que poderia ter levado a vitória contra uma das grandes camisas do estado.

O técnico do Jaguar, Toninho Pesso, exaltou o desempenho da equipe na partida contra o Sport e afirmou que o foco agora é em conquistar o três pontos contra o Vitória-PE.

"Fizemos um grande jogo contra o Sport, sempre a frente no placar e acabamos tomando o empate. A nossa produção, principalmente no primeiro tempo foi muito boa. No segundo tempo, por ser a estreia, contra um adversário com muita intensidade e uma grande camisa do estado, acabamos cedendo o empate e tivemos chance para virar, assim como eles também tiveram", avaliou o técnico

"Focando no Vitória, é uma equipe muito experiente, com treinador experiente, então será um jogo muito difícil, independente do resultado primeiro jogo do adversário, o respeito é máximo. Montaremos a melhor estratégia possível e fazer um grande jogo para buscar os três pontos", afirmou Toninho Pesso

Além da experiência fora de campo exposta pelo comandante do time de Jaboatão, o volante Gil Mineiro, ex-jogador do Náutico, revelou o sentimento dos jogadores dentro das quatro linhas, onde o entendimento é que a vitória contra o Leão da Ilha estava nas mãos e o time deixou escapar.

"A gente sabe que estreia não é fácil, jogar o primeiro jogo com uma equipe nova, uma equipe que está se conhecendo. Acredito que para essa segunda partida, o sentimento da estreia já passou. Como deixamos escapar essa vitória contra o Sport, a gente vai fazer de tudo para buscar os três pontos contra o Vitória-PE", disse Gil Mineiro

Que horas é Vitória-PE x Jaguar?

A partida entre Vitória-PE e Jaguar será disputada nesta terça-feira (13), às 20h.

Onde assistir Vitória-PE e Jaguar?

O primeiro confronto da segunda rodada do campeonato será transmitido pelo Youtube da TV FPF.

Provável escalação do Jaguar

Vitória-PE: Felipe Carneiro; Guilherme Lucena, Cláudio Caça-Rato, Hitalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Ewerton Ageu e Bruninho; Pedro Maycon, Lucas Olímpio e Luiz Paulo. Técnico: Eudes Pedro.