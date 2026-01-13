Capitão do Vitória-PE projeta reação após estreia: "O que nos interessa é a vitória"

Após goleada para o Retrô, o Vitória das Tabocas volta a campo nesta terça-feira (13)

Hitalo Rogério, capitão do Vitória-PE (Rafael Melo/ FPF)

Após uma estreia para esquecer, a equipe do Vitória das Tabocas vai em busca de reação contra o time do Jaguar. O tricolor foi goleado por 4 a 0 na primeira partida do Campeonato Pernambucano contra o Retrô e atualmente ocupa a lanterna do estadual.

Com o confronto desta terça-feira (13) sendo mais acessível para as equipes do interior de Pernambuco pontuarem no estadual, o capitão do Vitória das Tabocas, Hitalo Rogério, destaca a importância de virar a página rapidamente e manter o foco total na partida contra o Jaguar.

"Nossa estreia não foi o que esperávamos, uma noite que tem que ser apagada, excluída, é um jogo que não volta, nosso foco agora é o próximo adversário (Jaguar), ontem tivemos uma boa conversa com nosso comandante Eudes e toda sua comissão para que os erros da primeira partida não voltem a se repetir, vamos firmes e convictos que dias melhores virão. Entendendo que a equipe do Jaguar é uma boa equipe, na verdade o campeonato Pernambucano é muito difícil, mas o que nos interessa nessa próxima partida é a vitória", afirmou o capitão da equipe

O técnico do Vitória das Tabocas, Eudes Pedro, também comentou sobre a estreia e projetou a reação da equipe para o duelo contra o Jaguar.

"Podemos dizer que foi uma estreia drástica, tivemos muitos erros individuais que acabaram ocasionando a nossa derrota. Já tivemos uma conversa muito boa com o grupo, tanto minha quanto da comissão técnica e da direção, a respeito do que aconteceu na estreia. Agora é virar a página, esquecer o que passou e estrear de verdade contra o Jaguar", disse Eudes Pedro

Que horas é Vitória-PE x Jaguar?

A partida entre Vitória-PE e Jaguar será disputada nesta terça-feira (13), às 20h.

Onde assistir Vitória-PE e Jaguar?

O primeiro confronto da segunda rodada do campeonato será transmitido pelo Youtube da TV FPF.

Provável escalação do Vitória-PE

Vitória-PE: Felipe Carneiro; Guilherme Lucena, Cláudio Caça-Rato, Hitalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Ewerton Ageu e Bruninho; Pedro Maycon, Lucas Olímpio e Luiz Paulo. Técnico: Eudes Pedro.