Retrô e Internacional duelam por vaga na terceira fase da Copinha; veja horário e onde assistir

Retrô e Internacional se enfrenta de olho em vaga na terceira fase da Copa São Paulo

Paulo Mota

Publicado: 13/01/2026 às 11:05

Retrô Sub-20/Rafael Assunção/Retrô

Único representante de Pernambuco que segue na Copinha, o Retrô enfrenta o Internacional nesta terça-feira (13), às 14h30, no Estádio da Rua Javari, em São Paulo, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Xsports. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida na disputa de pênaltis.

O Retrô chega em melhor momento. A Fenix de Camaragibe garantiu a classificação de forma invicta, liderando o Grupo 31 com sete pontos. A Fênix venceu São Bento (3 a 2) e Cascavel (2 a 0), além de empatar com a Juventus-SP (0 a 0), anfitriã do grupo, mostrando consistência defensiva e bom desempenho coletivo.

Já o Internacional avançou ao mata-mata após terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo 32, com quatro pontos. A equipe colorada teve uma campanha irregular, com empate na estreia diante da Portuguesa Santista (0 a 0), vitória sobre o CSE-AL (3 a 0) e derrota para o Nacional-SP (3 a 0), resultado que tirou o Colorado da liderança da chave.

