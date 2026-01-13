Retrô e Internacional duelam por vaga na terceira fase da Copinha; veja horário e onde assistir
Publicado: 13/01/2026 às 11:05
Retrô Sub-20 (Rafael Assunção/Retrô)
Único representante de Pernambuco que segue na Copinha, o Retrô enfrenta o Internacional nesta terça-feira (13), às 14h30, no Estádio da Rua Javari, em São Paulo, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Xsports. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida na disputa de pênaltis.
Já o Internacional avançou ao mata-mata após terminar a primeira fase na segunda colocação do Grupo 32, com quatro pontos. A equipe colorada teve uma campanha irregular, com empate na estreia diante da Portuguesa Santista (0 a 0), vitória sobre o CSE-AL (3 a 0) e derrota para o Nacional-SP (3 a 0), resultado que tirou o Colorado da liderança da chave.
