Retrô x Vitória-PE: Veja onde assistir, horário e escalações da partida que abre o Pernambucano
A Fênix de Camaragibe e o Vitória das Tabocas abrem o Pernambucano de 2026
Publicado: 09/01/2026 às 09:00
Fernandinho, atacante do Retrô, e Hítalo Rogério, zagueiro do Vitória-PE (Rafael Vieira/ FPF)
Nesta sexta-feira (09), se dá início o Campeonato Pernambucano de 2026, a partida de estreia será entre Retrô e Vitória-PE, às 18h30, na Arena Pernambuco. O jogo coloca a Fênix de Camaragibe que foi vice-campeã no ano passado e Vitória das Tabocas, que retornou a primeira divisão do estadual, após cinco anos.
A Fênix de Camaragibe chega para o Pernambucano com o elenco basicamente completo, podendo ainda realiza algumas pontuações pontuais durante a competição. Sob o comando de Jamesson Andrade, o time que tem como estrelas os meias Radsley e Fernandinho, além do centroavante Vagner Love, vem para realizar mais uma ótima campanha no estadual.
Nos últimos quatro anos, o Retrô chegou a final do Campeonato Pernambucano em três ocasiões, porém ficou com o vice em todas elas.
Vitória-PE
O Vitória das Tabocas chega para a partida desta sexta-feira (09) com toda vontade possível. A equipe comemora a volta a Série A1 do Pernambucano e pretende realizar uma boa campanha para comemorar o retorno.
A equipe será comandada por Eudes Pedro, ex-auxiliar do Sport, e tem como seus principais jogadores o meio-campista Diego Aragão e o centroavante Pedro Maycon, artilheiro do Pernambucano de 2025.
Arena Pernambuco
A curiosidade da partida é que ambos os times mandarão seus jogos em casa na Arena Pernambuco, porém, nesse primeiro confronto do campeonato, quem joga como mandante é o Retrô.
FICHA DO JOGO
Prováveis escalações
Retrô: Darley (Fabian Volpi); Iuri Pinheiro, Rayan Ribeiro, Guilherme (Dankler), e Luiz Henrique; Bruno Henrique, Radsley e Diego; Junior Fialho, Ericson e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade
Vitória-PE: Diego; Guilherme Lucena, Cláudio Caça Rato, Hitalo Rogério e Alan Pires; Diego Aragão, Bruninho e Ewerton Ageu; Luiz Paulo, Pedro Maycon e Lucas Olímpio. Técnico: Rodrigo Santana
Local: Arena Pernambuco
Horário: 18h30
Transmissão: Canal GOAT (Youtube)
Árbitro: Anderson Marques
Assistente 1: José Romão
Assistente 2: João Henrique
Quarto árbitro: Pedro Victor