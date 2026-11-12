Campeonato Pernambucano: com o fim da segunda fase, veja os confrontos que acontecem nas semifinais
O turno forró se aproxima cada vez mais de sua fase, conheça as equipes que ainda tem chance de chegar ao turno Frevo.
Publicado: 12/11/2026 às 12:04
Taça do Campeonato Pernambucano 2026/27 (Paulo Paiva/FPF)
A segunda fase do primeiro turno do Campeonato Pernambucano chegou ao fim nesta última quarta-feira (11). Com os últimos quatro confrontos realizados, o novo chaveamento para a próxima fase já foi definido.
Quem perdeu, já está eliminado. Enquanto os vencedores avançam para a terceira fase, nessa nova rodada os ganhadores se enfrentam para que na quarta e última fase sejam definidas as três equipes que irão conquistar o acesso ao segundo turno do Campeonato Pernambucano.
A terceira fase ainda conta com o sistema de chaveamento, enquanto a última irá reunir as últimas quatro equipes restantes e realizar um quadrangular final onde os três melhores colocados conseguem o acesso ao campeonato principal.
Veja os confrontos que acontecem na terceira fase do Campeonato Pernambucano, turno Forró:
Sábado 14/11:
América x Vera Cruz - às 15h
Íbis x Ipojuca - às 15h
Domingo 15/11:
Petrolina x Belo Jardim - às 16h
Central x Ypiranga - às 17h
Os vencedores avançam para o quadrangular final, onde é realizado uma disputa de fase de grupos onde os três melhores avançam para o segundo turno do Campeonato Pernambucano e se juntam a Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória das Tabocas.