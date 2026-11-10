Com vitória do Íbis, Pernambucano tem primeiros classificados às quartas de final do Turno Forró
Pássaro Preto venceu por 3 a 1, em Goiana, e garantiu vaga entre os oito melhores; América, Vera Cruz e Ipojuca também avançaram
Publicado: 10/11/2026 às 18:19
Elenco do Íbis no Campeonato Pernambucano 2026/2027 (Divulgação/Íbis/@NoReplay)
A segunda fase do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 começou nesta terça-feira (10), com quatro partidas e a definição dos primeiros classificados para as quartas de final. Entre os destaques da rodada, o Íbis venceu o Centro Limoeirense por 3 a 1, no Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana, garantiu a classificação e manteve a invencibilidade na competição.
O Pássaro Preto começou a partida em ritmo acelerado e construiu vantagem logo nos primeiros dez minutos. Didinho e Romarinho balançaram as redes e colocaram o Íbis em vantagem por 2 a 0. No segundo gol, Romarinho avançou em velocidade pelo lado direito antes de finalizar para o fundo das redes. Mamedio marcou o terceiro gol da equipe, que venceu por 3 a 1 e confirmou a vaga nas quartas de final. Com o resultado, o Íbis segue sem conhecer derrotas no estadual.
A rodada também teve a classificação do América, que venceu o Serrano por 3 a 0, nos Aflitos. Gilvan abriu o placar, enquanto Moacir e Pedro Maycon ampliaram para o Mequinha, que confirmou a vaga entre os oito melhores do Turno Forró.
Outro classificado foi o Vera Cruz. No Estádio Gileno de Carli, no Cabo de Santo Agostinho, a equipe venceu o Jaguar por 2 a 1, de virada. Após sair atrás no marcador, o time reagiu com gols de Giva e Murilo para garantir a classificação.
Já no Estádio Jacozão, em Vicência, Atlético-PE e Ipojuca empataram em 1 a 1 no tempo normal. A decisão foi para as cobranças de pênaltis, e o Lobo Guará levou a melhor por 4 a 2. O goleiro Lucas Menino foi decisivo ao defender a cobrança de Josafá, assegurando a classificação do Ipojuca para as quartas de final.
Com os resultados, América, Vera Cruz, Íbis e Ipojuca avançaram e tiveram seus confrontos definidos para a próxima etapa. O Mequinha encara o Vera Cruz, enquanto o Pássaro Preto terá pela frente o Ipojuca. Os duelos serão disputados em partida única, valendo vaga nas semifinais do Turno Forró.
Jogos desta quarta-feira (11)
A segunda fase continua nesta quarta-feira (11), com outros quatro confrontos que definirão os últimos classificados para as quartas de final. O destaque fica para o duelo entre Central e Salgueiro, às 20h, no Estádio Lacerdão, em Caruaru.
A Patativa chega ao mata-mata após terminar a primeira fase na liderança do Grupo B. O time caruaruense venceu o Belo Jardim por 2 a 1 na última rodada e agora enfrenta o Salgueiro, que garantiu a classificação na quarta colocação do Grupo A, depois de derrotar o Afogados por 2 a 1, de virada.
Além desse confronto, a programação desta quarta-feira conta com outros três jogos. Ypiranga e Afogados se enfrentam às 15h, no Estádio Limeirão, em Santa Cruz do Capibaribe. Às 16h, 1º de Maio e Ferroviário duelam no Estádio Paulo Coelho, em Petrolina.
Fechando a programação, Fácilnet e Belo Jardim entram em campo às 20h, no Estádio Clementino Lima, em Lajedo.
Os quatro vencedores garantem presença nas quartas de final do primeiro turno.