Náutico confirma permanência de Bruno Pivetti para a temporada de 2027

Treinador teve aproveitamento de 29,6% nos nove jogos à frente do Timbu em 2026; decisão foi explicada por Emerson Barbosa, novo VP de futebol

Bruno Pivetti, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico confirmou a permanência de Bruno Pivetti como treinador para a temporada de 2027. A decisão foi anunciada pelo novo vice-presidente de futebol alvirrubro, Emerson Barbosa, durante sua apresentação oficial na manhã desta quinta-feira (12).

A continuidade do trabalho acontece mesmo após uma campanha de resultados abaixo das expectativas. Em sua passagem pelo Timbu em 2026, Pivetti comandou a equipe em nove partidas, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.

O treinador encerrou a temporada com um aproveitamento de 29,6%. O último compromisso foi na quarta-feira (11), quando o Náutico perdeu por 2 a 1 para o Londrina, fora de casa, pela rodada de encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Emerson Barbosa explica decisão

Durante a apresentação, Emerson Barbosa reconheceu os números negativos da equipe sob o comando de Pivetti, mas destacou a importância de uma análise mais ampla antes de definir a continuidade do treinador.

“Os números são colocados e nos mostram que a performance foi baixa. Mas, quando eu falo de serenidade na análise, uma diretoria não pode se pautar apenas por um viés; temos que entender o contexto”, afirmou.

O dirigente também ressaltou o currículo do treinador como um dos fatores considerados pela diretoria na decisão de mantê-lo para a próxima temporada.

“O currículo dele é um ponto que foi analisado para que a gente não se pautasse apenas pela situação momentânea”, explicou.

Bruno Pivetti retornou ao Náutico em setembro de 2026, quando foi anunciado para substituir Hélio e Guilherme dos Anjos na reta final da Série B. Esta foi sua terceira passagem pelo clube. Antes disso, o treinador já havia trabalhado nos Aflitos em 2023 e 2024.



