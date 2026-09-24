Em clima de clássico, veja as principais mudanças de Náutico e Sport desde a última vez que se enfrentaram

Vejas as principais mudanças de Náutico e Sport desde a última vez que as equipes se enfrentaram pela Série B do Campeonato Brasileiro

Sport e Náutico se preparam para Clássico dos Clássicos (Paulo Paiva/Sport Club do Recife | Rafael Vieira/CNC)

Náutico e Sport voltam a se enfrentar pela Série B neste sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

A partida marca um tempo de 3 meses desde que a dupla pernambucana havia se enfrentado pela última vez, o resultado do último encontro foi uma vitória do Sport na Ilha do Retiro com dois gols de Barletta. Desde então, muita coisa mudou nos elencos das equipes, como também em suas respectivas classificações na tabela.

NÁUTICO:

Desde o clássico, o Timbu teve poucas mudanças no elenco em comparação com o rival. As mais notórias foram em seu time titular: Léo Índio ainda era jogador do Juventude, e quem atuou como dupla de zaga de Betão foi Mateus Silva. No meio-campo, Leonai, hoje no Millonarios da Colômbia, ocupava a vaga que atualmente pertence a Wenderson, e a principal mudança, seu meia e camisa 10 na época ainda era Dodô, hoje o clube alvirrubro tem a volta do ídolo Jean Carlos para a posição.

A queda do Náutico na tabela acabou sendo sua maior diferença desde o último Clássico dos Clássicos, quando o Timbu chegava para a partida como segundo colocado da Série B. Depois da partida contra o rival, o Náutico despencou na tabela, chegando a ser o 15° colocado em certo momento e a viver de oscilações entre a 11° e 14° na tabela.

Agora, com a queda de Hélio e Guilherme dos Anjos, o clima no clube alvirrubro parece um cenário de terra arrasada. Resultados dramáticos contra Operário e Cuiabá colocam a moral do Timbu no fundo do poço para a partida, e o que vem sustentando o Náutico na tabela é o fato de times de baixo, como Londrina e Avaí, não conseguirem manter uma boa sequência de resultados.



SPORT:

Diferente do Timbu, o Sport teve severas mudanças no elenco, a começar pela linha defensiva do time titular. O lateral direito Madson e o zagueiro Zé Marcos não estão mais na equipe, assim como os volantes Zé Lucas e Yago Felipe, como o técnico Márcio Goiano, que caiu algumas rodadas depois para dar espaço a Gilmar Dal Pozzo, que também já caiu do comando do Leão e atualmente quem ocupa a posição é Mariano Soso.

Assim como o Náutico, o Leão também se complicou na tabela após o clássico, mas nada tão grave como o rival. A posição mais baixa que o Sport chegou foi 11° colocado, e oscilou bastante entre 7° e 9° na tabela.

Para a partida, o Sport ainda tenta construir uma imagem sólida do trabalho de Mariano Soso, com apenas 3 jogos, sendo 2 vitórias e 1 derrota. O Leão da Ilha precisa vencer o jogo se quiser convencer de que finalmente encontrou um comandante que pode botar o clube no caminho certo para disputar um possível acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

