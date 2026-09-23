Fim da linha: Náutico demite técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos

A dupla de pai e filho encerra trabalho nos Aflitos após um ano e cinco meses

Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após um ano e cinco meses de trabalho, a passagem dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos foi encerrada no Náutico. Os treinadores foram desligados nesta quarta-feira (23), dois dias após a derrota por 3 a 0 para o Cuiabá pela Série B.

A decisão foi oficializada pelo Timbu e ocorre às vésperas do Clássico dos Clássicos contra o Sport, marcado para este sábado (26).

Hélio dos Anjos encerrou a sua quinta passagem nos Aflitos. Contando o comando integrado com o seu filho em 2026, a dupla de técnicos totalizou 66 jogos nas últimas temporadas no Náutico, com 29 vitórias, 17 empates e 20 derrotas.

O trabalho é encerrado com um acesso à Série B, em 2025, e um vice-campeonato pernambucano neste ano, acumulando no geral 52,5% de aproveitamento.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o técnico Hélio dos Anjos colocou a saída do clube como assunto encerrado e se limitou a prestar seu respeito ao presidente Bruno Becker.

O desligamento dos treinadores foi motivado pela ruim sequência de resultados do Náutico em campo. A equipe vem de um empate e duas derrotas nos últimos três jogos, caindo de rendimento durante a Série B.

Apesar do grande desgaste com a torcida, a comissão técnica deixa o Náutico na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, oito à frente da zona de rebaixamento.



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