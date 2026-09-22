Torcida do Sport terá carga de ingressos reduzida no clássico contra o Náutico nos Aflitos
Mudança no setor visitante ocorreu após avaliações técnicas e tratativas entre clube alvirrubro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e FPF
Publicado: 22/09/2026 às 18:11
Torcida do Sport no setor visitante do Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Paulo Paiva/SCR)
A torcida do Sport terá a carga de ingressos reduzida para o próximo Clássico dos Clássicos contra o Náutico, marcado para este sábado (26), às 16h30, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos. O setor destinado aos visitantes, que teria uma carga de pouco mais de três mil entradas, passará a comportar 1.623 torcedores rubro-negros.
A mudança foi anunciada pelo Náutico na tarde desta terça-feira (22), após uma série de tratativas envolvendo o clube, a Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Segundo o Alvirrubro, foram realizadas avaliações técnicas no estádio e uma reunião no Comando Geral do Corpo de Bombeiros.
De acordo com o clube, o espaço físico destinado à torcida visitante será reestruturado por questões de segurança, resultando na redução da capacidade do setor. A nova configuração foi definida em conjunto pelo Náutico e pelos órgãos responsáveis pela operação da partida.
A redução da carga acontece depois de o Sport ter formalizado, na segunda-feira (21), um requerimento ao Náutico, com cópia para a FPF e a Diretoria de Competições da CBF, solicitando a reserva de 10% da capacidade autorizada dos Aflitos para a torcida visitante e manifestando interesse na aquisição antecipada e imediata de metade dessa carga.
Confira a nota do Náutico na íntegra:
O Clube Náutico Capibaribe atuou em conjunto com a Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) na construção da operação do próximo clássico, com avaliações realizadas no Estádio Esportes da Sorte Aflitos e reunião no Comando Geral do Corpo de Bombeiros.
A direção alvirrubra participou de todas as discussões e tratativas, apresentando os argumentos do Clube, defendendo seus interesses e, sobretudo, buscando garantir as melhores condições para a sua torcida.
A partir das avaliações técnicas realizadas no estádio e das tratativas conduzidas ao longo dos últimos dias, foi definida uma nova distribuição dos setores. O espaço físico destinado à torcida visitante será reestruturado por questões de segurança, enquanto a capacidade destinada ao público visitante será reduzida de pouco mais de 3 mil para 1.623 torcedores.
A nova configuração, construída em conjunto pelo Clube e pelos órgãos responsáveis pela operação, assegura as condições necessárias para a realização do clássico.
O Náutico agradece ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco e à Federação Pernambucana de Futebol pela condução das tratativas e pelo diálogo mantido ao longo de todo o processo.