Torcida do Sport terá carga de ingressos reduzida no clássico contra o Náutico nos Aflitos

Mudança no setor visitante ocorreu após avaliações técnicas e tratativas entre clube alvirrubro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e FPF

Torcida do Sport no setor visitante do Estádio Esportes da Sorte Aflitos (Paulo Paiva/SCR)

A torcida do Sport terá a carga de ingressos reduzida para o próximo Clássico dos Clássicos contra o Náutico, marcado para este sábado (26), às 16h30, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos. O setor destinado aos visitantes, que teria uma carga de pouco mais de três mil entradas, passará a comportar 1.623 torcedores rubro-negros.

A mudança foi anunciada pelo Náutico na tarde desta terça-feira (22), após uma série de tratativas envolvendo o clube, a Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Segundo o Alvirrubro, foram realizadas avaliações técnicas no estádio e uma reunião no Comando Geral do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o clube, o espaço físico destinado à torcida visitante será reestruturado por questões de segurança, resultando na redução da capacidade do setor. A nova configuração foi definida em conjunto pelo Náutico e pelos órgãos responsáveis pela operação da partida.

A redução da carga acontece depois de o Sport ter formalizado, na segunda-feira (21), um requerimento ao Náutico, com cópia para a FPF e a Diretoria de Competições da CBF, solicitando a reserva de 10% da capacidade autorizada dos Aflitos para a torcida visitante e manifestando interesse na aquisição antecipada e imediata de metade dessa carga.









Confira a nota do Náutico na íntegra:

O Clube Náutico Capibaribe atuou em conjunto com a Polícia Militar de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) na construção da operação do próximo clássico, com avaliações realizadas no Estádio Esportes da Sorte Aflitos e reunião no Comando Geral do Corpo de Bombeiros.

A direção alvirrubra participou de todas as discussões e tratativas, apresentando os argumentos do Clube, defendendo seus interesses e, sobretudo, buscando garantir as melhores condições para a sua torcida.

A partir das avaliações técnicas realizadas no estádio e das tratativas conduzidas ao longo dos últimos dias, foi definida uma nova distribuição dos setores. O espaço físico destinado à torcida visitante será reestruturado por questões de segurança, enquanto a capacidade destinada ao público visitante será reduzida de pouco mais de 3 mil para 1.623 torcedores.

A nova configuração, construída em conjunto pelo Clube e pelos órgãos responsáveis pela operação, assegura as condições necessárias para a realização do clássico.

O Náutico agradece ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco e à Federação Pernambucana de Futebol pela condução das tratativas e pelo diálogo mantido ao longo de todo o processo.