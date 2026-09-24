Sport com duas vagas em aberto no time titular para o clássico

Sem desfalques, o treinador Mariano Soso tem dúvidas apenas na lateral direita e na ponta esquerda. Treino da sexta-feira deve definir o time que encara o Náutico, sábado

Mariano Soso, técnico do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Com status de “jogo do ano” para o Sport, o Clássico dos Clássicos marcado para este sábado (26), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, vale mais do que os três pontos, mas vale uma injeção moral para o vencedor. Para isso, o elenco do Sport vem fazendo os últimos ajustes para encarar o rival Náutico.



Sem desfalques por lesão ou por suspensão por cartões, o treinador Mariano Soso tem poucas dúvidas no time titular. Na realidade, o time parece ter apenas duas vagas. Uma delas é na lateral direita, na disputa entre Claudinho e Augusto Pucci.



No último jogo, na vitória contra o Juventude, Pucci foi do inferno ao céu na Ilha do Retiro. No primeiro tempo, ele cometeu um pênalti bobo que resultou na gol adversário. Já na etapa final, ele deu a assistência para Marcelo Ajul fazer o gol da virada e dar a vitória ao Rubro negro.



A outra vaga em aberto é pela ponta esquerda. Clayson, Marlon Douglas e Kervin Andrade disputam uma vaga. Outra opção é manter o meia Diego Hernández aberto e colocar Carlos de Pena no meio, já que Juan Alano segue machucado.