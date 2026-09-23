Náutico conta com fase decisiva de Muriel para o clássico contra o Sport

Fazendo Série B de destaque, o arqueiro de 39 anos é uma das armas do Náutico no Clássico dos Clássicos

Muriel, goleiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Passando por um momento de instabilidade dentro de campo, com resultados e desempenhos aquém do esperado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico chega para o clássico contra o Sport contando com o bom momento do goleiro Muriel.

O Timbu tem na experiência do arqueiro de 39 anos uma de suas principais armas para o Clássico dos Clássicos deste sábado (26), às 16h30, no estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Enquanto parte do elenco alvirrubro não vem conseguindo desempenhar um nível satisfatório para o torcedor, Muriel ainda mantém uma temporada de consistência e destaque na competição nacional. O goleiro fez atuações decisivas nas últimas rodadas e evitou um pior cenário para o Timbu dentro das partidas.

Levando em consideração todos os goleiros da Série B de 2026, Muriel é o 6º com o maior número de gols evitados totais. Segundo a plataforma do Sofascore, o goleiro do Náutico já acumula 4,44 gols evitados na competição.

Em relação à média de defesas por jogo, o experiente arqueiro também tem números expressivos e conta com 3,3 defesas por partida, 9ª melhor média da Segundona.

Apesar da boa fase individual de Muriel, o Náutico vem enfrentando um momento delicado do ponto de vista defensivo. O clube sofreu oito gols nas últimas três partidas, chegando a 36 gols contra a sua meta na Série B.



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