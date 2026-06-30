Grupo de ginástica rítmica faz rifa para representar Pernambuco em torneio regional

Equipe é formada por 13 meninas, de 10 a 18 anos. Cada atleta terá um custo aproximado de R$ 5 mil para participar da competição

Rebeca Figueiredo é uma das promessas da equipe para a classificação à etapa nacional (Brava fotos)

O grupo de ginástica rítmica GR & Cia está promovendo uma rifa para arrecadar recursos e garantir a participação de 13 atletas, com idades entre 10 e 18 anos, no Torneio Regional de Ginástica Rítmica, que será realizado entre os dias 25 e 31 de agosto, no Maranhão. A competição é classificatória para o Campeonato Brasileiro.

De acordo com a treinadora Marina Parente, ao longo do ano as atletas participam de diversas competições e todos os custos são arcados pelas famílias. "O investimento para a competição regional é alto. Temos gastos com collants, aparelhos, passagens, hospedagem, além das taxas de inscrição e da filiação à federação", explica.

Ariane Figueiredo, mãe de uma das ginastas, afirma que a modalidade exige um investimento constante. A filha, hoje com 17 anos, pratica ginástica rítmica desde os 6. "O material homologado pela Federação Internacional de Ginástica para competições oficiais é muito caro. Uma bola custa, em média, R$ 1.300. Os collants, dependendo do modelo, podem ultrapassar R$ 1.500. Além disso, há os materiais de treino do dia a dia, como bloquinhos, elásticos e sapatilhas, que precisam ser substituídos com frequência", relata.

A equipe competirá nas provas individuais, de trio e de conjunto, nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto; esta última destinada a atletas a partir dos 16 anos. As apresentações serão nas séries de mãos livres, corda, fita e maças (espécie de pinos).

Segundo Marina Parente, a equipe chega à competição com boas chances de classificação para o campeonato nacional. "Temos atletas muito competitivas. Uma das promessas é Letícia Chateaubriand, que, em 2024, terminou em quinto lugar na classificação geral da etapa regional e conquistou o terceiro lugar na prova de bola", destaca.

A treinadora também aponta Helena de França, de 11 anos, e Rebeca Figueiredo como atletas com potencial para conquistar uma vaga na etapa nacional.

Além da rifa, o grupo busca patrocinadores para custear a viagem e a participação no torneio. Quem quiser conhecer mais sobre a equipe ou contribuir pode acompanhar o trabalho pelo perfil @gr_e_cia_recife nas redes sociais.