Brasileiro de Ginástica no Recife encerra treinos adultos com presenças de estrelas

Competição está marcada para o fim de semana no Geraldão; em entrevista ao Diario, Daiane dos Santos falou sobre a expectativa para as disputas

Recife, PE, 05/09/2025 - TREINO DE GINASTICA - Imagens do treino de ginastica antes do inicio do Campeonato Brasileiro de Ginasticas Artística no Geraldão, zona sul do Recife(PE). Flavia Saraiva (Rafael Vieira)

O Recife segue respirando o melhor da ginástica artística brasileira, recebendo dois dias intensos de treinamentos no Geraldão. A quinta-feira (4) marcou as atividades escalonadas do adulto, no feminino e masculino, ocupando o ginásio ao longo de todo o dia. Nesta sexta-feira (5), foi realizado o aguardado treino de pódio, momento em que os atletas simulam suas apresentações oficiais antes das classificatórias, que começam neste sábado (6), e das finais, marcadas para domingo (7).

Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Arthur Nory, medalhistas olímpicos pelo Brasil, foram alguns dos principais nomes presentes nos treinos da categoria adulta. O campeão olímpico nas argolas, Arthur Zanetti, também marcou presença no Geraldão, desta vez atuando como árbitro em sua carreira.



Uma das grandes atrações fora do tablado foi a ex-ginasta Daiane dos Santos, primeira campeã mundial da história do Brasil, em 2003, em Anaheim, que falou com exclusividade ao Diario de Pernambuco. Nascida em Porto Alegre, Daiane destacou o calor humano dos pernambucanos e a importância de Recife receber pela primeira vez um Brasileiro da modalidade.

"Acho que o povo recifense tem calor na temperatura e no coração, são acolhedores. É muito legal a gente poder ver Pernambuco sediar pela primeira vez um Campeonato Brasileiro. Começou pelo infantil e teve uma média inédita para a cidade. Agora a gente vive um momento que começa o adulto, a partir de amanhã, que tem ginastas no auge, como a Flávia, a Lorrane, a Thaís Fidelis. A nova geração também está criando esse nome, com as Júlia Coutinho, a Júlia Soares, nossas medalhistas olímpicas. É devolver o carinho do povo recifense e devolver na mesma proporção."

Além de valorizar a presença de estrelas como Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, Daiane reforçou a mensagem de dedicação e inspiração para jovens que sonham com o alto rendimento.

"Acho que primeiro, não só na ginástica mas no que a gente deseja, é a dedicação diária que faz as coisas acontecerem. Aproveitar a oportunidade de forma completa, para que a gente possa se doar de coração, que as coisas dão certo", afirmou.

Ainda em entrevista, a ex-ginasta falou sobre seu maior sonho para o futuro da modalidade: "Meu sonho com a ginástica é que ela seja acessível a todas as pessoas. A gente vive em um país muito grande e essa oportunidade é muito desigual. A gente rapidamente vê quando sai muito do Sul-Sudeste. As pessoas têm que ter a oportunidade de fazer ginástica no Brasil inteiro."

Para Daiane, o torneio não é apenas uma vitrine esportiva, mas um presente para os recifenses: "Esse espetáculo é feito para as pessoas que estão aqui. É a oportunidade do povo recifense de poder apreciar o melhor da ginástica do Brasil na cidade, sejam os atletas do momento e também do futuro.”

CARINHO ENTRE FÃS E GINASTAS



O entusiasmo não ficou restrito às arquibancadas. O cearense Saulo Borges, torcedor do Flamengo, passou a tarde inteira no Geraldão e conseguiu um autógrafo de Flávia Saraiva, cercada de fãs. Com um sorriso no rosto, a "Flavinha" atendeu aos gritos por seu nome que ecoaram dos assentos do ginásio.

"O que o Flamengo está disputando eu acompanho. Comecei a acompanhar ginástica artística pelo time, depois vi as Olimpíadas no ano passado, principalmente pela Rebeca, então acabei virando fã. Vim atrás também de um autógrafo da Flavinha e da Lorrane, pelo desempenho nas Olimpíadas. São as duas principais atletas do Flamengo fora a Rebeca, que não pôde vir", comentou o torcedor.

NOVA GERAÇÃO DE GINÁSTICAS ATENTA ÀS REFERÊNCIAS

No masculino, a nova geração também ganhou espaço. O brasiliense Fernando Cauã, da Setor Leste, vive seu primeiro ano na categoria adulta e celebrou o desempenho nos treinos. Vindo de resultado positivo no Troféu Brasil, o atleta sonha em chegar longe.

"É uma competição boa, tem muita gente boa, todo mundo querendo mostrar o que está fazendo de melhor. Estão comigo o Eduardo Rodarte, o Rafael Akira, que são muito bons. Tenho como referências o Arthur Nory, o Diogo Soares, o Caio Souza, esses caras são lendas. Também tem o Pedrinho (Pedro Silvestre), que não é adulto ainda, mas é um juvenil bastante diferente", iniciou.

"É meu primeiro ano de adulto, mas tive um bom resultado no Troféu Brasil, o quarto lugar na final do solo, em Brasília. Estou gostando do meu desempenho, acertando aparelhos que não estava conseguindo em Brasília. Meu sonho é conquistar uma medalha olímpica", completou.

AVALIAÇÃO DA PREFEITURA DO RECIFE

O secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho, ressaltou a dimensão do evento para a cidade, que reúne mais de 200 atletas e movimenta famílias, economia e turismo.

"É uma alegria enorme receber esse grande campeonato no Recife. Quem chega aqui fica encantado ao ver a movimentação dos atletas, atraindo também público para a cidade. Além do espetáculo, temos movimentação econômica e turística. Recife é o mais simpático do mundo", disse.

Segundo Eriberto, a parceria entre esporte e responsabilidade social também reforça o valor do torneio: "Todos os ingressos estão sendo destinados ao banco de alimentos da nossa cidade. Já foram arrecadadas mais de uma tonelada que vai para famílias em situação de vulnerabilidade. Além do giro econômico e turístico, também estamos fazendo uma boa ação para os que mais precisam."

-COMPETIÇÃO-

Sábado, 06 de setembro de 2025

08:00 - 08:20 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAF)

08:20 - 09:25 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 1 – GAF)

09:25 - 09:30 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAF)

09:30 - 12:40 – Competição classificatória (Subdivisão 1 – GAF)

12:40 - 13:00 – Aquecimento corporal (Subdivisão 2 – GAF)

13:00 - 14:05 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 2 – GAF)

14:05 - 14:10 – Concentração e entrada (Subdivisão 2 – GAF)

14:10 - 17:20 – Competição classificatória (Subdivisão 2 – GAF)

08:00 - 08:20 – Aquecimento corporal (Subdivisão 1 – GAM)

08:20 - 09:25 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 1 – GAM)

09:25 - 09:30 – Concentração e entrada (Subdivisão 1 – GAM)

09:30 - 12:40 – Competição classificatória (Subdivisão 1 – GAM)

12:40 - 13:00 – Aquecimento corporal (Subdivisão 2 – GAM)

13:00 - 14:05 – Aquecimento nos aparelhos (Subdivisão 2 – GAM)

14:05 - 14:10 – Concentração e entrada (Subdivisão 2 – GAM)

15:25 - 17:55 – Competição classificatória (Subdivisão 2 – GAM)

18:00 - 18:15 – Premiação IG e Equipe (GAF)

18:15 - 18:30 – Premiação IG e Equipe (GAM)

Domingo, 07 de setembro de 2025

13:10 - 13:50 – Aquecimento geral

13:50 - 14:00 – Retirada dos ginastas da área de competição

14:00 - 14:05 – Entrada e apresentação – SOLO GAM

14:05 - 14:35 – Finais – SOLO GAM

14:35 - 14:38 – Entrada e apresentação – SALTO GAF e CAVALO GAM

14:38 - 15:11 – Finais – SALTO GAF e CAVALO GAM

15:11 - 15:15 – Entrada e apresentação – ASSIMÉTRICA GAF e ARGOLAS GAM

15:15 - 15:39 – Finais – ASSIMÉTRICA GAF e ARGOLAS GAM

15:39 - 15:50 – Aquecimento geral – 2ª parte

15:50 - 16:00 – Retirada dos ginastas da área de competição

16:00 - 16:05 – Entrada e apresentação – TRAVE GAF e SALTO GAM

16:05 - 16:34 – Finais – TRAVE GAF e SALTO GAM

16:34 - 16:38 – Entrada e apresentação – SOLO GAF e PARALELA GAM

16:38 - 17:08 – Finais – SOLO GAF e PARALELA GAM

17:08 - 17:12 – Entrada e apresentação – BARRA-FIXA GAM

17:12 - 17:41 – Finais – BARRA-FIXA GAM

17:41 - 18:00 – Premiação por aparelhos