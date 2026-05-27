Magicup: Governo de Pernambuco entrega kits esportivos a atletas que disputam copa mirim em Orlando

Governo de Pernambuco entrega kits esportivos a atletas (Americo Nunes / VG)

A manhã desta quarta-feira (27) foi um marco na vida de treze jovens pernambucanos que estão de viagem marcada para disputar um torneio internacional de futebol nos Estados Unidos. Com a presença da vice-governadora Priscila Krause e participação do pentacampeão mundial Rivaldo via ligação de vídeo, os atletas mirins receberam os kits esportivos que usarão durante a disputa da Magicup, na próxima semana.

"Hoje nós entregamos os passaportes e os kits com mala, padrão e outros itens, dos nossos atletas que vão participar da Magic Cup na Disney. O Governo do Estado abraçou a ideia para que o esporte seja sempre um elemento de transformação na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. São 13 jogadores que estão indo jogar com times do mundo inteiro. É uma experiência incrível para contar e mostrar que é possível transformar vidas através da prática esportiva", declarou a vice-govenadora.

O governo do Estado atuou, através da Secretaria de Relações Internacionais, para retirar os vistos dos meninos, enquanto a secretaria de Esportes apoiou o time com a confecção do padrã, agasalho e todo o kit esportivo que os meninos vão entrar em campo. "A governadora Raquel Lyra foi procurada para dar esse apoio, ficou encantada e aceitou. E aqui estamos, nesse projeto iluminado e transformador. É a primeira vez que o Estado de Pernambuco vai ser representado na Magic Cup, com essa parceria com Rivaldo, do qual ele faz essa curadoria com mais de 200 crianças em campo de Várzea", disse a secretária de Esportes, Ivete Lacerda.

A Magicup é um torneio internacional de futebol juvenil que acontece de 1º a 7 de junho, no Complexo Esportivo do ESPN Wide World, em Orlando, na Flórida (EUA). O estado será representado pelo time Nação Pernambuco, selecionado pela equipe do jogador Rivaldo, com jovens de comunidades do estado.

A delegação - que conta com jogadores de Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho - embarca na madrugada deste sábado rumo à Flórida. Os jogos acontecem nos dias 1º, 2 e 4 de junho, enfrentando Inter de Milão, Porto de Portugal e Idea Sports. Caso seja classificado, o Nação Pernambuco joga a final no dia 5 de junho.

Anderson Miranda, pai do atleta Pablo, relembra todo o esforço feito pela família e afirma que se sente recompensado com a oportunidade. “Todos os dias foram de luta, de treino e de dedicação por ele. Agora, tá sendo muito importante. Uma satisfação enorme para toda a família”, afirma, emocionado.

Através dos embaixadores da copa, o jogador pernambucano Rivaldo, foram realizadas "peneiras" e garantidas passagem e estadia para a delegação. Em parceira, o Governo de Pernambuco apoia os jovens selecionados através da confecção e entrega de kits para os jogos. Cada atleta leva dois padrões do time Nação Pernambuco, agasalho, garrafa, chuteira e mala. Paralelamente, foi oferecido suporte institucional junto ao Consulado dos Estados Unidos.

“O sentimento é de muita gratidão por estar tendo uma oportunidade que quase ninguém tem”, reconhece Otávio Miguel, que vai jogar como zagueiro representando o time Nação Pernambuco. Além da possibilidade de reconhecimento profissional, através de olheiros, Otávio também está animado para conhecer os parques da Disney: “a expectativa é de que a gente se divirta muito e consiga trazer a taça”.

O evento contou com a presença do secretário da Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais, João Salles e do executivo de Esporte Educacional da Secretaria da Educação, Marcos Nunes.

"Essa é a chance que todo grande jogador gostaria de ter tido no início da carreira", destaca a secretária de Esportes. Segundo Ivete Lacerda, além de serem vistos por profissionais do futebol de todo o mundo, o momento ganha uma mágica especial por ser vivida na Disney: "muitos deles nunca saíram de Pernambuco e vão viver um intercâmbio cultural no lugar conhecido por tornar sonhos realidade".

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