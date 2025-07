Cristiano Ronaldo se despede de Diogo Jota: 'Não faz sentido'

Cristiano Ronaldo e Diogo Jota atuavam juntos pela Seleção Portuguesa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Estrela do futebol português, Cristiano Ronaldo se pronunciou sobre a morte do atacante Diogo Jota, do Liverpool. O jogador faleceu nesta quinta-feira (3/7), em acidente de carro na Espanha, aos 28 anos.

Diogo Jota e Cristiano Ronaldo foram campeões da Nations League em junho, quando venceram a Espanha nos pênaltis. Jota entrou em campo na prorrogação da partida.

O acidente

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, trafegavam na rodovia A-52, na região de Sanabria, quando o veículo saiu da pista e pegou fogo.

Segundo informações do jornal espanhol Marca, o acidente aconteceu na altura do Km 65. Diferentes fontes apontam que um dos pneus do automóvel pode ter estourado, fazendo com que o automóvel saísse da pista e pegasse fogo.

Veja mais em Metrópoles