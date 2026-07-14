Mbappé desabafa após queda da França na Copa 2026: "Chegar à final era um sonho para nós"

A seleção francesa foi derrotada pela Espanha por 2 a 0, em Dallas, nos Estados Unidos, na semifinal do Mundial

Kylian Mbappé, atacante da França na Copa do Mundo 2026 (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Depois da derrota por 2 a 0, nesta terça-feira (14), em Dallas, resultado que eliminou a França da Copa do Mundo, Kylian Mbappé reconheceu que a equipe esteve abaixo do esperado e admitiu que a Espanha foi superior durante praticamente toda a partida.

Sem conseguir levar a seleção à terceira final consecutiva de Mundial, o atacante lamentou o desempenho coletivo e afirmou que a França não fez o suficiente para vencer.

"Chegar à final era um sonho para nós. Mas não fizemos a partida que queríamos. Quando você não faz o que precisa fazer em uma semifinal de Copa do Mundo, não vence", resumiu o capitão francês.

Espanha controlou o jogo

Mbappé destacou que a principal dificuldade da França foi impedir o controle de posse de bola da equipe comandada por Luis de la Fuente. Segundo ele, os franceses não conseguiram executar a estratégia planejada para pressionar a saída espanhola e acabaram permitindo que o adversário dominasse o ritmo da partida.

"A Espanha manteve seu plano de jogo, o estilo ao qual são fiéis: uma equipe que gosta de controlar a bola e o ritmo. A ideia era pressioná-los no campo de ataque para impedir que aquele ritmo lento e enganoso se estabelecesse, mas não conseguimos. Houve muitos erros. Não conseguimos causar danos a eles."

O atacante ainda detalhou que faltou coordenação para neutralizar o meio-campo espanhol, formado por Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo.

"Deixamos que eles ditassem o ritmo da partida. Fabián Ruiz e Rodri tiveram muito tempo com a bola. Faltou comunicação na hora da pressão. Precisávamos marcar individualmente e forçá-los a correr atrás de nós, porque eles são um time que não gosta de correr sem a bola."

Erros decisivos

Além das dificuldades sem a bola, Mbappé também reconheceu que a França falhou tecnicamente sempre que recuperava a posse. Para o camisa 10, a equipe desperdiçou oportunidades de acelerar o jogo e permitir que a Espanha fosse pressionada.

"Mesmo quando recuperávamos a posse, nossos passes e toques iniciais não estavam à altura de uma semifinal de Copa do Mundo. Quando se junta tudo isso, o resultado é a derrota."

França ainda disputa o terceiro lugar

Com a eliminação, a França encerra o sonho do tricampeonato mundial e agora volta suas atenções para a disputa do terceiro lugar. Os comandados de Didier Deschamps enfrentarão o derrotado do duelo entre Argentina e Inglaterra, enquanto a Espanha aguarda o vencedor da outra semifinal para disputar a decisão da Copa do Mundo de 2026.