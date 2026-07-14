Marca negativa: Mbappé não consegue finalizar no gol em eliminação da França na Copa 2026

Camisa 10 teve atuação apagada diante da Espanha e não acertou nenhuma finalização no gol

Kylian Mbappé, atacante da França na Copa 2026 (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A eliminação da França para a Espanha por 2 a 0, nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, também marcou uma noite rara para Kylian Mbappé.

Principal estrela da seleção francesa e artilheiro do Mundial ao lado de Lionel Messi, com oito gols, o camisa 10 teve uma atuação discreta e não conseguiu evitar a queda dos Azuis, que agora disputarão apenas o terceiro lugar contra o vencedor de Argentina e Inglaterra.

Marcação espanhola anulou principal estrela francesa

Fortemente marcado pela defesa espanhola, Mbappé passou boa parte do confronto encaixotado entre Pau Cubarsí e Aymeric Laporte.

O atacante do Real Madrid encontrou dificuldades para escapar da marcação, precisou lutar constantemente para não cair em impedimento e terminou a partida sem acertar sequer uma finalização na direção do gol defendido por Unai Simón.

Foram apenas três chutes durante os 90 minutos, todos para fora, rendimento que lhe rendeu nota 6,2 no Sofascore, a mais baixa entre os titulares do setor ofensivo francês.

Sem finalizações no alvo pela primeira vez desde 2022

O desempenho apagado interrompe uma sequência impressionante do atacante em Copas do Mundo. Desde sua estreia no torneio, Mbappé só havia passado um jogo sem marcar nesta edição, diante da Noruega, quando a França venceu mesmo assim graças ao hat-trick de Dembélé.

Além disso, foi a primeira vez desde o duelo contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa de 2022, que o camisa 10 terminou uma partida de Mundial sem acertar um chute no alvo. Na ocasião, os franceses venceram por 2 a 1 e seguiram até a decisão.

Apesar da despedida precoce, Mbappé ainda pode terminar a competição como artilheiro. Com oito gols, divide a liderança da tabela com Lionel Messi e terá mais uma oportunidade de balançar as redes na disputa pelo terceiro lugar.

Para conquistar a Chuteira de Ouro, porém, além de marcar, precisará torcer para que Messi não amplie sua contagem e que Jude Bellingham e Harry Kane, ambos com sete gols, não ultrapassem sua marca na outra semifinal.

Sonho do tricampeonato fica para 2030

A eliminação também frustrou outra marca histórica. Caso chegasse à final, Mbappé disputaria sua terceira decisão consecutiva de Copa do Mundo, feito alcançado apenas por Cafu, que esteve nas finais de 1994, 1998 e 2002 pela Seleção Brasileira.

O atacante francês, destaque dos Mundiais de 2018, 2022 e 2026, ficará pelo caminho desta vez e verá adiado o sonho do tricampeonato.

Aos 27 anos, Mbappé encerra mais um ciclo como protagonista da França, mas terá de esperar mais quatro anos para tentar novamente conquistar o tricampeonato mundial.

Na Copa de 2030, o atacante chegará aos 31 anos, ainda como uma das principais referências do futebol francês e determinado a buscar o título que escapou nesta edição.