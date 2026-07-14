Após bater a França, seleção espanhola chega à final e tenta confirmar a previsão do EA FC para o título da Copa de 2026

Espanha Campeã do Mundo? Entenda a previsão do EA FC que 'nunca erra'. (Foto: EAFC/Divulgação)

A Espanha venceu a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), na semifinal da Copa do Mundo de 2026, e avançou para a grande decisão do torneio.

Com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, La Roja garantiu a vaga e fortaleceu a previsão do simulador EA Sports FC 2026, que apontou o título espanhol antes mesmo do início do Mundial. A seleção aguarda agora o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, marcado para esta quarta-feira (15).

Os espanhóis abriram o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo francês Lucas Digne cometeu pênalti em Lamine Yamal. Na cobrança, Oyarzabal bateu forte e cruzado para superar o goleiro Mike Maignan.

Aos 13 minutos da segunda etapa, Pedro Porro fez tabela com Dani Olmo, saiu de frente para a meta e finalizou para ampliar a vantagem espanhola.

Atrás no placar, a França tentou assumir o controle da posse de bola em busca da reação, mas teve dificuldades na criação das jogadas e pouco ameaçou o gol defendido por Unai Simón.

EA FC prevê Espanha campeã

A classificação espanhola reforça uma projeção que tem chamado a atenção fora dos gramados. Na simulação oficial da franquia EA FC para o torneio atual, a previsão apontou que a Espanha será a campeã de 2026. O simulador de futebol acertou as vencedoras das últimas quatro edições do Mundial: Espanha (2010), Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022).

We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? ???????? pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

A final do torneio será realizada no próximo domingo (19), às 16h00, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

No confronto decisivo, a seleção espanhola vai em busca do segundo título mundial de sua história. A única vez em que levantou o troféu foi em 2010, na África do Sul, quando derrotou a Holanda por 1 a 0 na prorrogação.