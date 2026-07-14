Finalista da Copa 2026, Espanha iguala maior invencibilidade da história das seleções

La Roja não perde desde março de 2024 e pode superar recorde na decisão do Mundial

Pedro Porro, lateral-direito da Espanha na Copa do Mundo 2026 (Paul ELLIS / AFP)

Finalista da Copa do Mundo de 2026, a Espanha igualou um recorde. Com a vitória por 2 a 0 sobre a França, nesta terça-feira (14), pela semifinal do Mundial, a Fúria alcançou a maior sequência invicta da história do futebol de seleções, chegando a 37 partidas sem derrota e igualando a marca estabelecida pela Itália entre 2018 e 2021.

A equipe comandada por Luis de la Fuente soma, neste período, 28 vitórias e 9 empates, consolidando um dos ciclos mais dominantes do futebol internacional. A última derrota da seleção espanhola aconteceu há mais de dois anos, em março de 2024, quando foi superada por 1 a 0 pela Colômbia, em amistoso disputado em Londres.

O recorde pertencia de forma isolada à Itália treinada por Roberto Mancini. Durante a sequência de 37 jogos de invencibilidade, entre outubro de 2020 a outubro de 2021, os italianos conquistaram o título da Eurocopa.

Chance de se isolar

Caso vença a final da Copa do Mundo, contra Argentina ou Inglaterra, a seleção espanhola chegará a 38 partidas consecutivas sem perder, tornando-se dona da maior invencibilidade já registrada entre seleções nacionais.

Além da possibilidade de estabelecer um recorde inédito, a Fúria também busca o bicampeonato mundial. Campeã em 2010, a Espanha tentará transformar a campanha histórica em título.

A final do torneio será realizada no próximo domingo (19), às 16h00, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.