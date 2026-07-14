Espanha elimina a França e vai à final da Copa 2026

Fúria vence por 2 a 0 em Dallas, alcança a segunda decisão de sua história e aguarda Inglaterra ou Argentina na grande final do Mundial de 2026

Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal e Aymeric Laporte, jogadores da Espanha na Copa do Mundo 2026 (FRANCK FIFE / AFP)

A Espanha está de volta à final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (14), a Fúria venceu a França por 2 a 0, em Dallas, nos Estados Unidos, e garantiu vaga na decisão do Mundial de 2026.

Em busca do bicampeonato, os espanhóis disputarão apenas a segunda final de Copa de sua história, repetindo a campanha do título conquistado em 2010.

Já a seleção francesa, apontada por muitos como favorita ao troféu, se despede novamente do sonho do tricampeonato. Após o vice em 2022, os comandados de Didier Deschamps caíram desta vez na semifinal.

Com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, La Roja garantiu a vaga e aguarda o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, marcado para esta quarta-feira (15). A final do torneio será realizada no próximo domingo (19), às 16h00, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.



Além da classificação, a equipe comandada por Luis de la Fuente ampliou uma impressionante sequência de invencibilidade. Já são 37 partidas consecutivas sem derrotas, com 28 vitórias e nove empates, a maior da história, igualando a marca da Itália, de outubro de 2018 a outubro de 2021.

O JOGO

Diante da França, a proposta de jogo foi a mesma que marcou a campanha no torneio: controle da posse de bola e circulação paciente, enquanto os franceses apostavam nas arrancadas de Dembélé e Mbappé para explorar os contra-ataques.

O equilíbrio do confronto foi quebrado por um erro individual. Em um lance de pressão alta, Lucas Digne demorou para afastar a bola e acabou acertando Lamine Yamal dentro da área.

O árbitro marcou pênalti, e Mikel Oyarzabal assumiu a responsabilidade. Mesmo com Mike Maignan acertando o canto, o camisa 21 converteu a cobrança e marcou seu quinto gol nesta Copa do Mundo, colocando a Espanha em vantagem.

Atrás no placar, a França tentou assumir o controle da posse de bola em busca da reação, mas teve dificuldades na criação das jogadas e pouco ameaçou o gol defendido por Unai Simón.



A França ainda perdeu sua principal referência defensiva. William Saliba voltou a sentir dores nas costas e precisou ser substituído por Lacroix.

A Espanha aproveitou o momento para ampliar. Aos 12 minutos, Pedro Porro coroou uma grande atuação ao aparecer como elemento surpresa no ataque. Após tabela com Dani Olmo, o lateral-direito invadiu a área e bateu na saída de Maignan para fazer 2 a 0.

Lamine Yamal ainda chegou a balançar as redes, mas o terceiro gol da Espanha foi anulado por impedimento. Com vantagem confortável, a equipe espanhola manteve a organização defensiva até o apito final.

A França tentou reagir com mudanças no setor ofensivo, mas encontrou dificuldades para furar a sólida marcação adversária e acabou eliminada, enquanto a Fúria confirmou presença na grande decisão do Mundial.