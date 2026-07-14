Após superar a França, La Roja aguarda o vencedor de Argentina e Inglaterra para tentar mais um título mundial no próximo domingo

Espanha tem quantas Copas do Mundo? Relembre o histórico da finalista (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

A Espanha venceu a França nesta terça-feira (14) e avançou para a final da Copa do Mundo 2026, a ser disputada no próximo domingo (19), às 16h00 (horário de Brasília).

La Roja ainda aguarda o adversário da grande decisão, que sai do confronto entre Argentina e Inglaterra, marcado para esta quarta-feira (15), também às 16h00.

Espanha tem quantas Copas do Mundo?



Campeã pela primeira vez em 2010, na África do Sul, a Espanha possui apenas um título mundial e não levantou o troféu desde então. Naquela edição, a seleção espanhola venceu a Holanda na final por 1 a 0, com um gol de Andrés Iniesta na prorrogação.

Espanha x França

A Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), em Arlington, próximo a Dallas.

Com uma atuação defensiva extraordinária que anulou o ataque francês, os espanhóis chegaram à vitória graças aos gols de Mikel Oyarzabal (22' de pênalti) e Pedro Porro (58').

Oyarzabal marcou seu quinto gol no torneio e se igualou a Emilio Butragueño (México-1986) e David Villa (África do Sul-2010) como os espanhóis com mais gols em uma edição de Mundial.

Também foi a terceira vitória consecutiva da Espanha sobre a França, após as semifinais da Eurocopa de 2024 (2 a 1) e da Liga das Nações da Uefa do ano passado (5 a 4).

No próximo domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, a 'Roja' vai disputar a segunda final de Copa do Mundo de sua história. A primeira aconteceu em 2010, na África do Sul, com a equipe vencendo a Holanda por 1 a 0 na prorrogação.

*Com informações da AFP.