Técnico da RD Congo é surpreendido com anúncio da morte do pai em coletiva na Copa 2026
Pai de Sébastien Desabre faleceu no dia da partida contra a Inglaterra; assessor da federação tomou a palavra ao fim da entrevista para prestar condolências públicas
Publicado: 02/07/2026 às 12:14
Morte de pai de treinador da RD Congo é anunciada durante coletiva na Copa do Mundo. (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)
O treinador da seleção da República Democrática do Congo, o francês Sébastien Desabre, teve a morte de seu pai anunciada ao fim da coletiva de imprensa após a derrota para a Inglaterra, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, nessa quarta-feira (1).
Desabre reagiu com aparente surpresa quando Jerry Kalemo, integrante da comunicação da federação congolesa, tomou a palavra no encerramento da entrevista para expressar condolências públicas pelo falecimento.
"Obrigado, mas anunciamos que o treinador perdeu seu pai. Desejamos nossas sinceras condolências", afirmou Kalemo aos jornalistas presentes.
O técnico, que instantes antes avaliava a eliminação da equipe no Mundial, ficou em silêncio após o anúncio. A morte ocorreu no mesmo dia da partida e, de acordo com o portal O Globo, a assessoria da federação congolesa afirmou posteriormente que Desabre já tinha conhecimento prévio da perda antes da declaração do colega na sala de imprensa.
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Seleção da RD de Congo mostrou a 'resiliência' de seu país contra a Inglaterra, diz treinador
O técnico da República Democrática do Congo, o francês Sébastién Desabre, afirmou que seus jogadores tiveram "resiliência" na derrota desta quarta-feira (1º) para a Inglaterra (2 a 1) e durante toda a Copa do Mundo, a exemplo de um país atualmente assolado por uma epidemia de ebola.
A equipe africana abriu o placar aos sete minutos e ficou em vantagem até o final do segundo tempo no duelo contra os ingleses, pela fase de 16-avos de final do Mundial, em Atlanta.
Os congoleses resistiram bravamente por quase 70 minutos, até que dois gols de Harry Kane (75' e 86') garantiram uma vitória suada por 2 a 1 para a favorita Inglaterra.
"Embora possamos estar decepcionados com o resultado, sempre jogamos um futebol de muita qualidade. Para os torcedores e para o Congo, tínhamos a obrigação de deixar a competição tendo mostrado ao mundo inteiro do que somos capazes", disse Desabre em sua entrevista coletiva.
"Todos puderam ver que o futebol congolês é de altíssimo nível e mostra resiliência, uma característica marcante do país", acrescentou o treinador.
"É verdade que estamos decepcionados, porque acreditávamos que era possível", afirmou. "Fizemos um bom jogo e, no final, um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra nós. É uma pena".
"Nós os colocamos em uma situação difícil, mas eles souberam reagir. Essa é a marca de grandes equipes", admitiu Desabre. "Talvez tenha faltado para nós um pouco de experiência no final, mas é assim que as coisas são".
Em seu retorno à Copa do Mundo depois de 52 anos, a RD Congo fez uma boa campanha da fase de grupos, com um empate em 0 a 0 contra Portugal, uma derrota por 1 a 0 para a Colômbia e uma vitória, a primeira de sua história na competição, sobre o Uzbequistão por 3 a 1.
"Fizemos o que tínhamos que fazer. Chegamos muito perto de dar 100% da nossa capacidade", destacou Desabre. "Todos ganharam experiência. Quero parabenizar meus jogadores".
*Com informações da AFP