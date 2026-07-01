Um dos melhores da posição no mundo, defensor do Arsenal é a principal aposta do técnico da Seleção Brasileira para frear o vice-artilheiro da Copa neste domingo (5)

Gabriel Magalhães x Haaland: o retrospecto do duelo que decide Brasil e Noruega. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF PAUL ELLIS / AFP)

A missão de parar Erling Haaland nas oitavas de final contra a Noruega, no domingo (5), passa diretamente pelo zagueiro da Seleção Brasileira Gabriel Magalhães.

Considerado um dos melhores da posição no mundo na atualidade, o defensor titular do Brasil é um dos líderes do Arsenal, equipe que quebrou o jejum de 22 anos sem a taça do Campeonato Inglês na temporada 2025/26, superando o Manchester City, time do atacante norueguês.

Magalhães é o jogador que Haaland mais enfrentou na carreira. Eles estiveram em campo em 11 ocasiões, todas em duelos diretos pelas duas equipes inglesas. Ao todo, o camisa 9 marcou seis gols e deu duas assistências.

O retrospecto do confronto é favorável a Haaland, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. No duelo mais recente, inclusive, o atacante marcou o gol da vitória do City superando justamente a marcação de Gabriel, apesar de o título da Premier League ter ficado com o Arsenal no fim da temporada.

No histórico da rivalidade, no entanto, Haaland saiu de campo sem marcar em cinco oportunidades, reflexo direto do sistema defensivo comandado por Gabriel Magalhães.

Haaland por Manchester City e na Noruega

O contexto para Brasil x Noruega é diferente da realidade dos clubes. Por anos, o Manchester City dominou o Campeonato Inglês, enquanto o Arsenal acabou oscilando em momentos decisivos na hora de desafiar o rival.

No City de Pep Guardiola, Haaland conta com uma estrutura de criação e um elenco tecnicamente superiores aos da Seleção Norueguesa. O jogo das oitavas de final coloca o atacante em um cenário distinto, e Carlo Ancelotti aposta na experiência do zagueiro brasileiro nos confrontos diretos para conseguir neutralizar o camisa 9.

Haaland na Copa de 2026

A Copa de 2026 é a primeira do centroavante, que ajudou a encerrar um hiato de 28 anos sem a participação do seu país no torneio. Na Copa, ele já soma cinco gols em três partidas, dividindo a vice-artilharia do Mundial ao lado do inglês Harry Kane — ambos ficam atrás apenas de Lionel Messi e Mbappé, que dividem o topo com seis gols cada.

Haaland foi autor, inclusive, do gol da vitória da Noruega que garantiu a classificação contra a Costa do Marfim na fase 16 avos de final.

Além do destaque na competição, o atacante carrega o peso de ser o maior artilheiro da história da seleção norueguesa, com 53gols marcados em 60 partidas disputadas por seu país.