Copa 2026: Com dois gols de Kane, Inglaterra vence RD Congo e avança para as oitavas
A seleção inglesa avançou para as oitavas de final com vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º)
Publicado: 01/07/2026 às 15:20
Harry Kane, atacante da Inglaterra (ODD ANDERSEN / AFP)
Após ficar atrás quase todo o jogo, a Inglaterra virou o confronto contra a RD Congo aos 41 minutos do segundo tempo e conquistou a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (1º)
A Seleção do Congo saiu na frente logo aos 7 minutos da partida, com um gol de Brian Cipenga.
A Inglaterra começou a martelar o gol do adversário, mas parava em boas defesas do goleiro Lionel Mpasi.
Com meia hora da segunda etapa, Harry Kane recebeu cruzamento de Anthony Gordon para empatar o confronto.
Já ao final da partida, o atacante voltou a marcar, desta vez com um belo chute de fora da área.
Os gols de Harry Kane significam que ele divide a vice-artilharia do Mundial, com cinco gols, ao lado de Haaland. Ambos ficam atrás apenas de Messi e Mbappé.
A Inglaterra segue viva na busca do seu primeiro título importante em 60 anos, mas terá um desafio difícil no próximo domingo (5), quando encara a seleção do México.
Na "panela de pressão" do Estádio Azteca, e na altitude de 2.200 metros acima do nível do mar da capital mexicana, a seleção da casa aguarda os ingleses embalada por uma campanha de quatro vitórias e nenhum gol sofrido neste Mundial.
Escalações:
Inglaterra: Jordan Pickford - Djed Spence (Eberechi Eze, 70'), Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones, 90'+1), Jude Bellingham - Noni Madueke (Bukayo Saka, 60'), Marcus Rashford (Anthony Gordon, 60') e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
RD Congo: Lionel Mpasi - Arthur Masuaku (Joris Kayembe, 89'), Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka - Ngal'ayel Mukau (Edo Kayembe, 76'), Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele, 89'), Noah Sadiki - Nathanael Mbuku (Meschack Elia, 64'), rian Cipenga (Theo Bongonda, 76') e Yoane Wissa. Técnico: Sébastién Desabre.
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