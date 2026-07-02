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Oitavas de final da Copa do Mundo 2026: veja os classificados e chaveamento

Com cinco partidas das oitavas de final já confirmadas, confira o calendário completo, os horários e o caminho das seleções no mata-mata do Mundial

Igor Fonseca

Publicado: 02/07/2026 às 11:24

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Oitavas de final da Copa do Mundo: veja os classificados e confrontos definidos./Foto: Yuri CORTEZ / AFP

Oitavas de final da Copa do Mundo: veja os classificados e confrontos definidos. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Com 10 dos 16 confrontos da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 realizados, já estão definidas cinco das oito partidas das oitavas de final do torneio. Veja o chaveamento, as datas, os confrontos garantidos e o caminho de cada equipe até a final.

Confrontos definidos das oitavas de final

Lado direito da chave:

  • Brasil x Noruega – domingo (5), às 17h;
  • México x Inglaterra – domingo (5), às 21h.

Lado esquerdo da chave:

  • Canadá x Marrocos – sábado (4), às 14h;
  • Paraguai x França – sábado (4), às 18h;
  • Estados Unidos x Bélgica – segunda-feira (6), às 21h;

16 avos de final: quem ainda joga
Ainda disputam partidas para definir os últimos classificados: Áustria x Espanha, Croácia x Portugal, Argélia x Suíça, Egito x Austrália, Argentina x Cabo Verde e Colômbia x Gana.

Calendário dos confrontos restantes:

  • Áustria x Espanha – quinta-feira (2), às 16h;
  • Croácia x Portugal – quinta-feira (2), às 20h;
  • Argélia x Suíça – sexta-feira (3), à 0h (meia-noite de quinta para sexta);
  • Egito x Austrália – sexta-feira (3), às 15h;
  • Argentina x Cabo Verde – sexta-feira (3), às 19h;
  • Colômbia x Gana – sexta-feira (3), às 22h30.

 

Como ficam os cruzamentos restantes das oitavas de final:

  • Oitavas de final 3: vencedores de Áustria x Espanha e Croácia x Portugal (Lado esquerdo da chave);
  • Oitavas de final 7: vencedores de Argentina x Cabo Verde e Egito x Austrália (Lado direito da chave);
  • Oitavas de final 8: vencedores de Argélia x Suíça e Colômbia x Gana (Lado direito da chave).

 

Estrutura da taça fornecida por Sofascore
copa 2026 , Copa do Mundo , Oitavas de Final
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