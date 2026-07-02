Jogos da Copa hoje (2): horários e onde assistir aos confrontos desta quinta-feira
Saiba os horários e onde acompanhar as transmissões de Espanha x Áustria, Croácia x Portugal e Argélia x Suíça pelo mata-mata do Mundial
Publicado: 02/07/2026 às 10:26
Jogos da Copa hoje (2): horários e onde assistir aos confrontos desta quinta-feira. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP | CARL DE SOUZA / AFP)
O dia da Copa do Mundo desta quinta-feira (2) é marcado pela estreia de Portugal e da Espanha no mata-mata do torneio de 2026. Veja os horários das partidas e onde assistir aos confrontos.
JOGOS DA COPA NESTA QUINTA-FEIRA (2)
- 16h: Espanha x Áustria – Transmissão: CazéTV, Globo, GETV, SporTV, SBT e Nsports
- 20h: Croácia x Portugal – Transmissão: CazéTV
- 00h (de quinta para sexta-feira): Argélia x Suíça – Transmissão: CazéTV
Espanha x Áustria
Considerada uma das favoritas ao título, a Espanha ainda busca se firmar na competição após desempenhos abaixo da expectativa na fase de grupos. Quem avançar enfrenta o vencedor de Croácia x Portugal.
Croácia x Portugal
Um dos confrontos mais aguardados da fase de 16 avos de final, portugueses e croatas medem forças em um duelo que projeta equilíbrio. A seleção de Portugal chega questionada após empates contra a RD Congo, na estreia, e contra a Colômbia. A classificação da equipe de Cristiano Ronaldo foi garantida pela goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão, lanterna do Grupo K.
Argélia x Suíça
A partida é avaliada como uma das mais parelhas desta fase e ocorre à meia-noite (pelo horário de Brasília). A seleção que avançar encara o vencedor de Colômbia x Gana, confronto marcado para as 22h30 desta sexta-feira (3).
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