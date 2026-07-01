Brasileiro cria extensão que reduz delay das transmissões da Copa 2026; veja como usar

Torcedores podem assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026 através de transmissões gratuitas no YouTube ( NELSON ALMEIDA / AFP)

Em uma Copa do Mundo marcada pela multiplicação das telas, uma solução criada por um brasileiro vem chamando atenção justamente por atacar o delay das transmissões online, um dos principais incômodos dos torcedores.

Desenvolvida pelo estudante de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), João Gustavo França, a extensão ZeroDelay promete reduzir em até 80% o atraso das lives transmitidas no YouTube, aproximando a experiência dos usuários daquela oferecida pela televisão aberta.

A ferramenta ganha popularidade durante o Mundial de 2026, especialmente entre quem acompanha os jogos pela CazéTV. Como mostrou levantamento sobre os diferentes sistemas de transmissão da Copa, o atraso entre o que acontece no estádio e o que chega ao espectador varia conforme a plataforma utilizada.

Enquanto a TV aberta costuma operar com delays entre 2,5 e 8 segundos, transmissões pela internet podem apresentar atrasos superiores a 30 segundos e, em alguns casos, chegar perto de um minuto.

Desde o começo da Copa do Mundo me incomodei com o delay da @CazeTVOficial em relação à TV aberta. Por isso criei o ZeroDelay



Dá pra reduzir o delay em até 80%. Só abrir e instalar no navegador, DE GRAÇA:https://t.co/oyopTNJMgx pic.twitter.com/sfcBIgAmiR

— fã clube da duda ? (@joaogfc_) June 30, 2026

Como funciona a extensão

Disponível gratuitamente para navegadores baseados em Chromium, como Google Chrome, Microsoft Edge e Brave, o ZeroDelay monitora constantemente a diferença entre o ponto em que o usuário está assistindo e o limite real da transmissão ao vivo.

Quando identifica que o espectador acumulou atraso, geralmente causado por oscilações de internet ou pelo próprio buffer da plataforma, a extensão acelera automaticamente o vídeo para 1,25x. Assim, o sistema "consome" os segundos acumulados até alcançar novamente o ponto mais próximo possível do tempo real. Ao atingir a sincronização, a reprodução retorna automaticamente à velocidade normal.

Como usar

Para instalar o ZeroDelay, basta acessar a Chrome Web Store (clique aqui) e procurar pelo nome da extensão. Após clicar em "Usar no Chrome" ou no navegador compatível utilizado, o usuário precisa apenas confirmar a instalação.

Depois disso, ao abrir uma transmissão ao vivo no YouTube, a extensão passa a monitorar automaticamente a diferença entre o sinal recebido e o ponto mais próximo do tempo real. No canto inferior esquerdo do player, ao lado do indicador "Ao vivo", são exibidas informações sobre o atraso da transmissão.

Quem desejar personalizar a experiência pode acessar as configurações pelo ícone de extensões do navegador. O ZeroDelay oferece diferentes modos de operação. O modo automático ajusta o funcionamento conforme a qualidade da conexão do usuário e é indicado para quem busca praticidade.

Já o modo "Latência Mínima" tenta aproximar a transmissão ao máximo do tempo real, operando com atraso próximo de três segundos, mas exige uma conexão de pelo menos 25 Mbps para garantir estabilidade.

Na prática, quando identifica que o espectador ficou para trás em relação ao sinal ao vivo, a extensão acelera temporariamente a reprodução para 1,25x, consumindo os segundos acumulados. Assim que a diferença desaparece, a velocidade retorna automaticamente ao padrão, sem necessidade de qualquer intervenção do usuário.

TV aberta ainda lidera

Apesar do sucesso da extensão, o delay não desaparece completamente. Isso acontece porque parte do atraso está relacionada ao processamento, codificação e distribuição do sinal, etapas que ocorrem antes mesmo do vídeo chegar ao aparelho do espectador.

Por isso, a televisão aberta continua sendo a plataforma mais rápida para acompanhar partidas ao vivo, com atraso médio entre três e quatro segundos. Em seguida aparece a TV por assinatura, com cerca de oito segundos de diferença. Já o streaming otimizado com ferramentas como o ZeroDelay consegue se aproximar desses números, embora ainda dependa da qualidade da conexão do usuário.

Para quem deseja a menor latência possível, a extensão oferece um modo chamado "Latência Mínima", que busca manter o atraso próximo de três segundos. Nesse caso, porém, é recomendada uma conexão de pelo menos 25 Mbps para garantir estabilidade.