Em comemoração após vitória sobre a Costa do Marfim, treinador norueguês mandou recado ao comandante do Brasil

"Vamos atrás de você": técnico da Noruega provoca Ancelotti após classificação. (Fotos: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Adversário do Brasil nas oitavas de final, o treinador da Noruega, Ståle Solbakken, aproveitou o discurso após a vitória diante da Costa do Marfim, nesta terça-feira (30), para provocar Carlo Ancelotti.

Já no vestiário, após a Seleção Norueguesa garantir a classificação, Solbakken discursava sobre a conquista dos jogadores, que quebraram um jejum de 28 anos da equipe sem disputar uma Copa do Mundo e alcançaram as oitavas de final, repetindo o feito de 1998.

"O que vocês já fizeram é histórico não só no futebol norueguês, mas para a história da Noruega em geral", afirmou o treinador.

Ao fim da sua fala, ele direcionou o recado à Seleção Brasileira comandada pelo italiano.

"Carlo Ancelotti, nós vamos atrás de você", brincou o técnico.

Brasil x Noruega

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília).

Para avançar às quartas de final, o Brasil precisa quebrar dois tabus históricos. O primeiro é o de nunca ter vencido a Seleção Norueguesa em nenhuma das quatro vezes em que se enfrentaram. O saldo é de duas vitórias da Noruega e dois empates.

Retrospecto contra a Noruega:

1988 (Amistoso em Oslo): Noruega 1 x 1 Brasil

1997 (Amistoso em Oslo): Noruega 4 x 2 Brasil

1998 (Copa do Mundo - Fase de Grupos): Noruega 2 x 1 Brasil

2006 (Amistoso em Oslo): Noruega 1 x 1 Brasil

Outro retrospecto negativo da Amarelinha é o fato de não vencer um time europeu em mata-matas de Mundial desde 2002, quando eliminou Bélgica, Inglaterra, Turquia e ganhou da Alemanha na final.