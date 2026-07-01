"Vamos atrás de você": técnico da Noruega provoca Ancelotti após classificação
Em comemoração após vitória sobre a Costa do Marfim, treinador norueguês mandou recado ao comandante do Brasil
Publicado: 01/07/2026 às 13:26
"Vamos atrás de você": técnico da Noruega provoca Ancelotti após classificação. (Fotos: LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Adversário do Brasil nas oitavas de final, o treinador da Noruega, Ståle Solbakken, aproveitou o discurso após a vitória diante da Costa do Marfim, nesta terça-feira (30), para provocar Carlo Ancelotti.
Já no vestiário, após a Seleção Norueguesa garantir a classificação, Solbakken discursava sobre a conquista dos jogadores, que quebraram um jejum de 28 anos da equipe sem disputar uma Copa do Mundo e alcançaram as oitavas de final, repetindo o feito de 1998.
"O que vocês já fizeram é histórico não só no futebol norueguês, mas para a história da Noruega em geral", afirmou o treinador.
Ao fim da sua fala, ele direcionou o recado à Seleção Brasileira comandada pelo italiano.
"Carlo Ancelotti, nós vamos atrás de você", brincou o técnico.
Brasil x Noruega
A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília).
Para avançar às quartas de final, o Brasil precisa quebrar dois tabus históricos. O primeiro é o de nunca ter vencido a Seleção Norueguesa em nenhuma das quatro vezes em que se enfrentaram. O saldo é de duas vitórias da Noruega e dois empates.
Retrospecto contra a Noruega:
- 1988 (Amistoso em Oslo): Noruega 1 x 1 Brasil
- 1997 (Amistoso em Oslo): Noruega 4 x 2 Brasil
- 1998 (Copa do Mundo - Fase de Grupos): Noruega 2 x 1 Brasil
- 2006 (Amistoso em Oslo): Noruega 1 x 1 Brasil
Outro retrospecto negativo da Amarelinha é o fato de não vencer um time europeu em mata-matas de Mundial desde 2002, quando eliminou Bélgica, Inglaterra, Turquia e ganhou da Alemanha na final.