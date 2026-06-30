Termômetro da Seleção: acertos táticos, Martinelli herói e Neymar poupado
Com gol de Martinelli e ajustes táticos de Ancelotti, Seleção Brasileira avança no Mundial
Publicado: 30/06/2026 às 19:20
Termômetro da Seleção acertos táticos, Martinelli herói e Neymar poupado. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Seleção Brasileira segue avançando no Mundial e demonstrando melhoras sob o comando de Carlo Ancelotti.
Contra o Japão, o Brasil não desistiu mesmo após sair atrás no placar e conseguiu a virada aos 50 minutos do segundo tempo com o herói 'improvável' Gabriel Martinelli.
Bruno Guimarães dita o ritmo da Seleção
A escolha por Martinelli para o lugar de Matheus Cunha foi criticada e questionada por torcedores, mas se provou um acerto de Ancelotti ao fim da partida.
O atacante recebeu passe de Bruno Guimarães dentro da área, dominou e chutou colocado, bola que ainda foi desviada pelo goleiro do Japão, Suzuki, mas acabou no fundo das redes e garantiu a classificação do Brasil para a próxima fase da Copa.
Com a lesão de Paquetá, inclusive, Martinelli passa a ser uma das opções do italiano para o meio de campo.
Também no meio, o autor da assistência que quebrou o ferrolho japonês, Bruno Guimarães, é um dos pontos mais fortes da 'Era Ancelotti'. Ele é o líder de passes para gols no Mundial, com quatro em quatro partidas até aqui.
Ao lado dele, Casemiro fez um primeiro tempo com muitas falhas e também voltou para após o intervalo amarelado, mas recebeu voto de confiança do treinador e se redimiu na etapa final com o gol de empate.
A leitura tática de Carlo Ancelotti
Outro destaque fica por conta do próprio Carlo Ancelotti, que reconheceu os erros, modificou o time e colocou o autor do gol da vitória em uma substituição improvável.
O italiano tem se mostrado adaptável às situações dos jogos e conseguido ajustar o Brasil.
Disputa no meio-campo para enfrentar a Noruega
Por outro lado, nomes como o de Neymar Júnior e Danilo Santos perderam força sob o comando de Carleto. Sobre a não entrada do camisa 10, que está retornando de lesão, na partida, o italiano explicou que planejava incluí-lo na prorrogação.
"Disse ao Neymar que, se não empatássemos até o minuto 60, o colocaríamos. Estávamos pensando em colocá-lo na prorrogação. Estava tudo claro com ele", afirmou Ancelotti.
Danilo Santos, por outro lado, era tido como substituto direto de Lucas Paquetá, mas acabou nem entrando e foi preterido para a entrada de Martinelli.
Paquetá teve lesão confirmada pela CBF e, nos bastidores, a comissão técnica só espera um retorno para uma possível final.
Assim, abre um espaço no time titular que pode ser ocupado por Danilo para a partida contra a Noruega.