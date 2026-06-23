Mãe de Didier Deschamps morre, e técnico e não comandará a França contra a Noruega
A federação francesa informou que, na ausência de Deschamps, a equipe será comandada por seu auxiliar, Guy Stéphan
Publicado: 23/06/2026 às 19:01
Didier Deschamps, técnico da França na Copa do Mundo 2026 (MAURO PIMENTEL / AFP)
O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, retornará à França para comparecer ao funeral de sua mãe, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta terça-feira (23), informando que ele não comandará os 'Bleus' contra a Noruega na sexta-feira, na última partida do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.
- Brasil vai correr mais 'para potencializar Neymar e Vini Jr', garante Martinelli
- Confira os 18 gols de Messi pela Argentina na história da Copa do Mundo
- Copa 2026: horários e onde assistir aos jogos desta terça-feira (23/06)
- Haaland mostra que não está para brincadeira e briga pela artilharia com Messi e Mbappé
"Didier Deschamps não poderá comandar os treinos antes da partida entre Noruega e França. Tampouco poderá estar no banco de reservas na sexta-feira. O técnico da seleção recebeu a triste notícia do falecimento de sua mãe nesta manhã. Ele retornará à França para comparecer ao funeral", declarou a FFF.
A federação francesa informou que, na ausência de Deschamps, a equipe será comandada por seu auxiliar, Guy Stéphan, até o retorno dele ao campo-base dos 'Bleus' em Waltham, Massachusetts.
Já garantida nos 16-avos de final da Copa do Mundo, a bicampeã mundial (1998 e 2018) precisa de um empate contra a Noruega para terminar na liderança do Grupo I.
Os franceses lideram a chave com 6 pontos ao lado dos noruegueses (mas com possuem um saldo superior).
Completam a chave Senegal (3º) e Iraque (4º), ambos ainda sem pontuar.