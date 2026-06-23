Haaland mostra que não está para brincadeira e briga pela artilharia com Messi e Mbappé

Erling Haaland conduziu a Noruega à fase de 16-avos de final do torneio ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Senegal

Erling Haaland, atacante da Noruega (JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Duas partidas na Copa do Mundo de 2026 e quatro gols em sua conta. O astro Erling Haaland conduziu a Noruega à fase de 16-avos de final do torneio, na América do Norte, nesta segunda-feira (22), ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Senegal, em partida da segunda rodada do Grupo I. Haaland tem quatro gols nesta Copa, contra cinco de Messi e quatro de Mbappé.

Haaland foi o destaque com seus dois gols (48' e 58') em East Rutherford, Nova Jersey, logo após o lateral-direito Marcus Pedersen abrir o placar no fim do primeiro tempo (43'). Ismaïla Sarr descontou (53' e 90+3') para os senegaleses, que pressionaram até o último instante.

"É uma das minhas melhores noites", disse Haaland, de 25 anos, que havia marcado dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Iraque em sua estreia na Copa do Mundo.

Ele e seus companheiros de equipe se sentaram no gramado após a partida e simularam o movimento de remar um barco viking, uma comemoração popularizada por sua torcida, cujas expectativas estão nas alturas.

"Expectativas? Classificar-nos para a Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos e passar da fase de grupos, sim. Vencer o Mundial, de jeito nenhum", disse o atacante do Manchester City, pedindo a todos que sejam "realistas".

Já classificadas para a próxima fase, França e Noruega lideram o grupo com seis pontos cada (sendo que os 'Bleus' têm um gol de vantagem no saldo), enquanto Senegal e Iraque ainda não pontuaram. Na próxima sexta-feira, o alvo será a França de Kylian Mbappé.





A special moment between players and fans as Norway celebrate reaching the Round of 32 in their first @FIFAWorldCup appearance since 1998! ???????????? pic.twitter.com/eA9fLrqvDY — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

O JOGO

A primeira grande chance de gol da Noruega surgiu logo no início, com uma cabeçada de Kristoffer Ajer que o goleiro senegalês Edouard Mendy defendeu em cima da linha.

Apesar do susto, a seleção africana cresceu no jogo e passou a controlar a posse de bola.

No entanto, sempre que a Noruega recuperava a bola, sabia exatamente o que fazer, lançando contra-ataques muito perigosos.

Pouco antes do intervalo, Pedersen, substituindo o lesionado Julian Ryerson, aproveitou uma erro crasso de Koulibaly e abriu o placar.

E Haaland também levava perigo: ele acertou a trave e obrigou Mendy a fazer uma grande defesa em uma cabeçada.

Parecia ser só uma questão de tempo e o gol veio após o intervalo num contra-ataque bem orquestrado por Odegaard, que foi finalizado de forma fenomenal pelo astro do Manchester City.

O Senegal pareceu assimilar bem o golpe, e Ismaïla Sarr reagiu, mas Haaland voltou a esfriar as esperanças senegalesas.

Berg cruzou e o atacante mandou a bola para o fundo da rede de primeira. O Senegal ainda sofreu outro revés: uma lesão de Mendy, que foi substituído por Mory Diaw.

Na reta final, porém, a equipe africana pressionou bastante e Ismaïla Sarr marcou novamente nos acréscimos. Mas a Noruega resistiu firme em um desfecho tenso e garantiu a tão sonhada classificação. "Foram os dez minutos mais longos da minha vida", declarou Solbakken.