Confira os 18 gols de Messi pela Argentina na história da Copa do Mundo

Lionel Messi em ação pela Seleção Argentina (Todd Kirkland / AFP)

Desde o seu primeiro gol, marcado quando tinha quase 19 anos, até a sua atuação histórica nesta segunda-feira (22) contra a Áustria, a apenas dois dias de completar 39 anos, relembramos os 18 gols que Lionel Messi marcou em Copas do Mundo (um recorde do torneio) ao longo dos últimos 20 anos.

Alemanha 2006 (seu primeiro gol)

'La Pulga' disputou seu primeiro Mundial. Ele entrou em campo faltando 15 minutos para o fim da partida e marcou o último gol da vitória da Argentina por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro, com apenas 18 anos e 358 dias de idade (Pelé marcou seu primeiro gol na Suécia, em 1958, aos 17 anos e 239 dias).

O técnico José Pekerman o utilizou pouco, deixando-o no banco de reservas durante a derrota para a Alemanha, nos pênaltis, pelas quartas de final. Ainda assim, seu talento era inegável. "Vejo muitas semelhanças. Messi vai ocupar o meu lugar no futebol", previu o eterno ídolo Diego Maradona.



África do Sul 2010 (nenhum gol)

Em uma equipe comandada pelo técnico Diego Maradona, Messi — que havia conquistado a primeira de suas oito Bolas de Ouro em 2009 — era uma das estrelas mais aguardadas da primeira Copa do Mundo realizada na África. O resultado: nenhum gol marcado e uma derrota avassaladora nas quartas de final para a Alemanha (4 a 0).

"Messi demonstrou sua grande qualidade, mas, para que sua contribuição individual seja ainda maior, ele precisa conseguir jogar dentro de uma estrutura coletiva", observou o técnico espanhol Vicente del Bosque, que levou 'La Roja' ao seu primeiro título mundial naquele ano.

Brasil 2014 (quatro gols)

Quatro anos depois, a Argentina enfrentou a Alemanha novamente, desta vez na final. E os alemães levaram a melhor mais uma vez, vencendo por 1 a 0 na prorrogação, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Messi marcou quatro gols no torneio — todos na fase de grupos (contra a Bósnia e Herzegovina e o Irã, seguidos por dois gols contra a Nigéria), mas seu desempenho caiu gradualmente durante a fase de mata-mata. Ainda assim, ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014.



Rússia 2018 (um gol)

Aos 31 anos, Messi estava determinado a ir até o fim e conquistar a terceira estrela para a Argentina, após os triunfos de 1978 e 1986. No entanto, a aventura terminou nas oitavas de final, em uma partida emocionante vencida por 4 a 3 pela França, que viria a se sagrar campeã. Seu único gol no torneio foi marcado na terceira rodada da fase de grupos, contra a Nigéria.



Catar 2022 (sete gols)

Aos 35 anos, e com uma missão, Messi fez sua melhor atuação em Copas do Mundo até então e finalmente garantiu o título para a Argentina.

Um pênalti convertido contra a Arábia Saudita (em uma surpreendente derrota por 2 a 1), um gol contra o México, outro contra a Austrália nas oitavas de final, um contra a Holanda nas quartas de final, um contra a Croácia na semifinal e — acima de tudo — dois na final contra a França (que terminou empatada em 3 a 3 na prorrogação e a Argentina venceu por 4 a 2 nos pênaltis).

"Depois de tanto esforço ao longo da minha carreira, isso está acontecendo comigo bem no final", declarou.

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???? Juntos en cada pelota, juntos en cada festejo. ¡Qué lindo es ver a este grupo defender la Celeste y Blanca con tanta identidad!



El sueño mundialista sigue marchando firme ???????????? pic.twitter.com/jI1cLXH3Qx — ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) June 22, 2026



América do Norte 2026 (cinco gols até o momento)

Com um 'hat-trick' contra a Argélia (nos minutos 17', 60' e 76') na partida de estreia dos atuais campeões mundiais, seguido por dois gols contra a Áustria (38' e 90'+5), Messi primeiro igualou e depois superou o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde de maior número de gols em Copas do Mundo desde 2014.

Prestes a completar 39 anos (ele faz aniversário na quarta-feira), o astro argentino — vencedor de oito Bolas de Ouro - soma agora 18 gols e vive um momento espetacular.

A esta altura da competição, ele é o único jogador a marcar gols pela Argentina, equipe que garantiu a classificação para os 16-avos de final antes mesmo de seu último jogo na fase de grupos, contra a Jordânia, em 28 de junho.