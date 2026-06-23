Brasil vai correr mais 'para potencializar Neymar e Vini Jr', garante Martinelli

Vini tem sido o grande destaque do Brasil no torneio, enquanto Neymar pode estrear contra a Escócia

Vídeo: Neymar volta aos treinos no gramado, mas segue afastado do elenco da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Os jogadores da Seleção Brasileira que disputam a Copa do Mundo de 2026 estão dispostos a dar o máximo para potencializar o talento de duas de suas maiores estrelas, Vinícius Júnior e Neymar, afirmou o atacante Gabriel Martinelli nesta segunda-feira (22).

Vini tem sido o grande destaque do Brasil no torneio na América do Norte, participando de todos os quatro gols marcados pela equipe em sua busca pelo hexacampeonato mundial.

Enquanto isso, se espera que o camisa 10 do time faça sua estreia contra a Escócia na quarta-feira, em Miami, pela terceira e última rodada do Grupo C, após ficar afastado por mais de um mês devido a uma lesão na panturrilha direita. Sua condição física é uma incógnita.

"Acho que a gente correria 20, 30 a mais para poder potencializar ali o Ney ou o Vini, quem que seja. Eu, particularmente, sempre tento me doar ao máximo, o que precisar fazer ali. Se precisar defender linha de cinco, eu defendendo com o lateral ali", disse o atacante do Arsenal na coletiva de imprensa em Basking Ridge, Nova Jersey, onde a Seleção Brasileira está concentrada.

"Eu vou estar disposto a fazer. Não só eu mas acho que toda a equipe. A gente está se doando bastante. A gente quer ganhar a Copa do Mundo e sabe da capacidade que tem. Então acho que a gente correria assim 10, 20, 30, 40 ou mais para isso", acrescentou.

Martinelli destacou o "nível muito alto" em que Neymar, aos 34 anos, está jogando, apesar de não atuar desde 17 de maio e de ter se juntado aos companheiros de equipe para treinar nos Estados Unidos apenas na semana passada.

O maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, não joga com a 'Amarelinha' desde outubro de 2023, principalmente devido a problemas físicos recorrentes.

"Realizamos um treino e pudemos ver a qualidade dele. É incrível. Todos conhecem a qualidade que ele possui, assim como sua intensidade. Pela forma como ele voltou, vemos que ele está muito motivado, e estamos muito felizes por tê-lo ao nosso lado, disponível e com a vontade que está mostrando", afirmou.

O ponta dos 'Gunners' chegou à sua segunda Copa do Mundo, após o Mundial do Catar 2022, como campeão da Premier League e finalista da Liga dos Campeões.

Ele não foi titular nas duas partidas que o Brasil disputou até agora: contra o Marrocos (1 a 1) e o Haiti (vitória por 3 a 0). No entanto, é uma das opções que Carlo Ancelotti considera para substituir o lesionado Raphinha.

A Seleção Brasileira já está muito perto da classificação para os 16-avos de final, mas buscará a vitória contra a Escócia para garantir a liderança do Grupo C.