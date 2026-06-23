Copa 2026: horários e onde assistir aos jogos desta terça-feira (23/06)
Copa 2026: Com Portugal pressionado e Inglaterra de olho na vaga, veja os jogos desta terça
Publicado: 23/06/2026 às 09:16
Kane, da Inglaterra, e Cristiano Ronaldo, de Portugal (AFP)
A bola rola para quatro jogos decisivos nesta terça-feira (23) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com astros mundiais em ação e confrontos espalhados pelos três países sedes, o dia promete definir os rumos das chaves K e L, com direito a Portugal pressionado por vitória e a Inglaterra de Harry Kane em busca da vaga antecipada.
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Mais tarde, às 17h, o Estádio Gillette, em Boston, será o palco de um dos jogos mais aguardados do dia: Inglaterra e Gana, pelo Grupo L. A equipe comandada por Thomas Tuchel vem embalada após golear a Croácia por 4 a 2 na estreia, com direito a dois gols de Harry Kane. Uma vitória hoje garante os ingleses antecipadamente no mata-mata. Do outro lado, os ganeses chegam motivados pela vitória heroica sobre o Panamá nos acréscimos e defendem o posto de país africano com mais triunfos na história dos Mundiais.
A jornada do dia se encerra com Panamá e Croácia duelando no Canadá, às 20h, e o encerramento do Grupo K entre Colômbia e RD Congo, às 23h, no México.
Horários e onde assistir aos jogos desta terça-feira (23/06):
Portugal x Uzbequistão
Horário: 14h
Local: NRG Stadium (Houston, EUA)
Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Inglaterra x Gana
Horário: 17h (de Brasília)
Local: Estádio Gillette (Boston, EUA)
Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV (Youtube)
Panamá x Croácia
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Estádio BMO Field (Toronto, Canadá)
Onde assistir: CazéTV (Youtube)
Colômbia x RD Congo
Horário: 23h
Local: Estádio Akron (Guadalajara, México)
Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV, (Youtube)