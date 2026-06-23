Copa 2026: horários e onde assistir aos jogos desta terça-feira (23/06)

Copa 2026: Com Portugal pressionado e Inglaterra de olho na vaga, veja os jogos desta terça

Kane, da Inglaterra, e Cristiano Ronaldo, de Portugal (AFP)

A bola rola para quatro jogos decisivos nesta terça-feira (23) pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com astros mundiais em ação e confrontos espalhados pelos três países sedes, o dia promete definir os rumos das chaves K e L, com direito a Portugal pressionado por vitória e a Inglaterra de Harry Kane em busca da vaga antecipada.

A rodada começa cedo, às 14h, com o confronto entre Portugal e Uzbequistão pelo Grupo K, no NRG Stadium, em Houston. Após um empate amargo na estreia contra a República Democrática do Congo, os portugueses buscam a primeira vitória para não se complicarem na tabela. Já os Uzbequistão tentam a reabilitação após a derrota por 3 a 1 para a Colômbia.

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Mais tarde, às 17h, o Estádio Gillette, em Boston, será o palco de um dos jogos mais aguardados do dia: Inglaterra e Gana, pelo Grupo L. A equipe comandada por Thomas Tuchel vem embalada após golear a Croácia por 4 a 2 na estreia, com direito a dois gols de Harry Kane. Uma vitória hoje garante os ingleses antecipadamente no mata-mata. Do outro lado, os ganeses chegam motivados pela vitória heroica sobre o Panamá nos acréscimos e defendem o posto de país africano com mais triunfos na história dos Mundiais.

A jornada do dia se encerra com Panamá e Croácia duelando no Canadá, às 20h, e o encerramento do Grupo K entre Colômbia e RD Congo, às 23h, no México.



Horários e onde assistir aos jogos desta terça-feira (23/06):

Portugal x Uzbequistão

Horário: 14h

Local: NRG Stadium (Houston, EUA)

Onde assistir: CazéTV (Youtube)

Inglaterra x Gana

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Gillette (Boston, EUA)

Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV (Youtube)

Panamá x Croácia

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio BMO Field (Toronto, Canadá)

Onde assistir: CazéTV (Youtube)



Colômbia x RD Congo

Horário: 23h

Local: Estádio Akron (Guadalajara, México)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), CazéTV, (Youtube)