Copa 2026: França encara o Iraque em partida de marcas históricas para Mbappé

Kylian Mbappe, atacante da França na Copa do Mundo 2026 (FRANCK FIFE / AFP)

A segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 promete ser especial para Kylian Mbappé. Nesta segunda-feira (22), a França enfrenta o Iraque, às 18h (de Brasília), na Filadélfia, em partida que pode garantir a classificação antecipada dos 'Azuis' para o mata-mata e que também marca o 100º jogo do atacante com a camisa da seleção francesa.

A equipe comandada por Didier Deschamps estreou com vitória por 3 a 1 sobre Senegal e teve novamente Mbappé como protagonista. O camisa 10 marcou duas vezes, alcançou 14 gols em Copas do Mundo e ultrapassou Pelé na lista de maiores artilheiros da história do torneio.

Agora, o atacante chega embalado para mais um desafio diante de um adversário que, ao menos no papel, aparece como o mais acessível do Grupo I.

O confronto também pode aproximar ainda mais Mbappé dos maiores goleadores que o Mundial já viu. Com 14 gols, ele está a apenas um de empatar com Ronaldo, que soma 15, e a dois de alcançar os líderes históricos Lionel Messi e Miroslav Klose, ambos com 16.

Caso repita a dose da estreia e balance as redes duas vezes contra os iraquianos, o francês já igualará o topo da artilharia de todos os tempos das Copas. Vale ressaltar que Messi também joga nesta segunda, às 14h (de Brasília), contra a Áustria, duelo que vem antes da partida dos franceses, e pode aumentar a distância de gols para a estrela francesa.

Na estreia do Mundial, o atacante também atingiu outro feito importante ao chegar a 58 gols pela França, ultrapassando Olivier Giroud e se tornando o maior artilheiro.

A expectativa francesa é de que o atacante mantenha o alto nível apresentado nos últimos anos. Capitão da equipe e principal referência ofensiva, Mbappé chega ao Mundial em grande fase e mais uma vez assume o papel de líder de uma seleção apontada entre as favoritas ao título.

Do outro lado, o Iraque tenta reagir após a dura derrota por 4 a 1 para a Noruega na estreia. A seleção sabe da dificuldade do desafio diante dos franceses, mas busca surpreender para seguir viva na luta pela classificação.