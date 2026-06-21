Bélgica fica no empate com Irã e segue sem vencer na Copa 2026

Seleção belga disputará uma vaga na próxima fase em um jogo decisivo contra a Nova Zelândia na terceira rodada

Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, jogadores da Bélgica na Copa do Mundo 2026, e o técnico Rudi Garcia (Frederic J. Brown / AFP)

Bélgica e Irã empataram em 0 a 0 neste domingo (21), em Los Angeles, em sua segunda partida pelo Grupo G, um resultado que não dissipa as dúvidas sobre o desempenho dos 'Diabos Vermelhos' na Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Irã, que teve um gol anulado por um impedimento milimétrico do camisa 9, Mehdi Taremi, em uma jogada de bola parada, disputou a meia hora final com vantagem numérica, após o cartão vermelho direto recebido pelo defensor belga Nathan Ngoy (67').

Com a partida entre Nova Zelândia e Egito, válida pela segunda rodada, ainda a ser disputada neste domingo, a classificação do Grupo G permanece acirrada: Bélgica e Irã somam dois pontos cada, enquanto 'Faraós' e 'Kiwis' têm um ponto.

Assim, a seleção belga segue sem engrenar em um grupo acessível, pelo menos no papel, e disputará uma vaga na próxima fase em um jogo decisivo contra a Nova Zelândia na terceira rodada.

O JOGO

No estádio de Los Angeles, os goleiros Thibaut Courtois e Alireza Beiranvand foram os protagonistas de uma partida movimentada, apesar da ausência de gols.

Os belgas tiveram a vitória nos pés de Lukebakio, que bateu com efeito de fora da área, mas a bola passou a centímetros do travessão.

O Irã também precisará de pelo menos um ponto contra o Egito na próxima sexta-feira para ter alguma chance de chegar à fase de 16-avos de final.

Após ter enfrentado dificuldades com vistos durante os deslocamentos entre o centro de treinamento no México e os jogos nos Estados Unidos, a seleção iraniana espera poder se concentrar no futebol, já que as restrições de viagem foram flexibilizadas para a importante viagem a Seattle.

Pelo segundo jogo consecutivo do Irã, manifestantes da grande comunidade persa exilada em Los Angeles se reuniram para entoar cânticos contra o regime da República Islâmica.

Dentro do estádio, o hino nacional iraniano foi mais uma vez executado sob vaias, uma reação que contrastou fortemente com a recepção aos jogadores, que foram ovacionados.

ESCALAÇÕES

Bélgica: Courtois; Meunier (Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper; Saelemaekers (Lukebakio), Nicolas Raskin (Vanaken), De Bruyne (Matias Fernandez), Tielemans; Leandro Trossard, Lukaku (Arthur Theate). Técnico: Rudi Garcia.

Irã: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani (Jahanbakhsh), Hossein Kanaani, Khalilzadeh, Ali Nemati; Ramin Rezaian, Ghoddos (Moghanlou), Haji Safi (Milad Mohammadi), Saeid Ezatolahi (Hosseinzadeh); Mohebi (Mehdi Torabi),Taremi. Técnico: Amir Ghalenoei.