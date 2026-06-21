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Copa 2026: Kevin Pina marca de falta e faz o primeiro gol de Cabo Verde em Mundiais

Meio-campista abriu o placar diante do Uruguai, em Miami

Gabriel Farias

Publicado: 21/06/2026 às 19:55

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Kevin Pina marcou o primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Kevin Pina marcou o primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cabo Verde segue fazendo história na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (21), diante do Uruguai, em Miami, a seleção africana marcou o primeiro gol em Mundiais. O responsável pelo feito foi Kevin Pina, que balançou as redes em cobrança de falta.

Veja também:

Estreante em Copas do Mundo, Cabo Verde já havia conquistado um resultado marcante ao segurar a favorita Espanha em um empate sem gols na rodada de abertura.

 

 

VEJA O GOL

Aos 20 minutos do primeiro tempo, da intermediária, o meio-campista Kevin Pina encheu o pé em uma cobrança de falta. A bola passou pelo meio da barreira uruguaia, e o goleiro Muslera não conseguiu espalmar. Cabo Verde abriu o placar da partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo, pelo Grupo H.

???????? O gol de falta de Kevin Pina! O primeiro gol de Cabo Verde na história da Copa do Mundo! Uruguai 0x1 Cabo Verde.

???? @CazeTVOficial pic.twitter.com/MRwATl1IbG

Cabo Verde , copa 2026 , Copa do Mundo , Kevin Pina , Uruguai x Cabo Verde
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