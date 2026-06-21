Copa 2026: Scaloni ganha opções e Argentina pode ter nova formação diante da Áustria

Atual campeã do mundo encara os austríacos nesta segunda (22), em Arlington, e pode garantir classificação antecipada

Gonzalo Montiel e Lionel Messi em treino da seleção argentina (Richard Pelham / AFP)

A Argentina pode entrar em campo com novidades nesta segunda-feira (22), diante da Áustria, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, e pode garantir antecipadamente a vaga da Albiceleste na fase de mata-mata.

Após a goleada por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia, com atuação de gala de Messi, autor de um hat-trick, o técnico Lionel Scaloni ganhou mais tranquilidade para administrar o elenco e estuda alterações na formação titular. Com o grupo completo e sem novos problemas físicos, a seleção argentina realizou neste domingo (21) o último treinamento em Kansas City antes de embarcar para Dallas.

Possíveis mudanças

A alteração mais provável está na lateral direita. Molina, considerado titular da posição, pode retornar ao time no lugar de Montiel. O jogador do River Plate participou normalmente das atividades, mas ainda sob cuidados após uma sobrecarga muscular apresentada nos últimos dias.

Outras mudanças também estão sendo avaliadas por Scaloni. No meio-campo, Nico González surge como opção para substituir Thiago Almada, enquanto no ataque Julián Álvarez pode ganhar a vaga de Lautaro Martínez para formar dupla ofensiva com Messi.

Caso confirme o favoritismo, a Argentina assegura a classificação para a próxima fase com uma rodada de antecedência e ganha a possibilidade de poupar titulares no último compromisso da chave, diante da Jordânia.

Com informações da AFP