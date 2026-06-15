Vídeos mostram festa em Cabo Verde após empate heróico contra a Espanha

Os cabo-verdianos foram às ruas festejar e mandar energias positivas ao time

População de Cabo Verde comemora empate com a Espanha (Reprodução/Redes sociais)

Vídeos mostram a população de Cabo Verde, arquipélago africano formato por 10 ilhas, comemorando nas ruas o heroico empate contra a Espanha, por 0 a 0, na tarde desta segunda-feira (15), na Copa do Mundo 2026.

A partida marcou a estreia do país em copas e recebe contornos ainda mais épicos quando se compara a trajetória dos dois elencos. Enquanto os espanhóis ostentam uma seleção estrelada, com alguns dos principais jogadores do planeta, os cabo-verdianos contam até com atleta prospectado através do LinkedIn.

Na partida, a 'Roja' dominou com autoridade, mas enfrentou uma equipe africana solidária, concentrada e com grande nível físico, que se salvou com a grande atuação do goleiro Vozinha, que acaba de completar 40 anos e foi eleito o melhor jogador da partida.

Com tal feito, os cabo-verdianos foram às ruas festejar e mandar energias positivas ao time, que já surpreendeu o mundo.