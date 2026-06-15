Espanha esbarra em Cabo Verde e estreia com empate na Copa do Mundo 2026

La Roja domina a posse de bola em Atlanta, mas esbarra em atuação heroica do goleiro Vozinha; Lamine Yamal entra no segundo tempo e faz sua estreia em Mundiais.

Considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, seleção espanhola pressiona a defesa africana, mas não sai do zero na abertura do Grupo H. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A Espanha não conseguiu balançar a rede contra a estreante Cabo Verde nesta segunda-feira (15), em Atlanta, em seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2026, ficando num empate sem gols que Lamine Yamal não conseguiu reverter após entrar no meio segundo tempo para disputar seus primeiros minutos no torneio.



Na partida que abriu o Grupo H do Mundial, cuja rodada inaugural se encerra com o duelo entre Uruguai e Arábia Saudita, a campeã europeia, considerada uma das grandes favoritas ao título, teve um choque de realidade.



A 'Roja' dominou com autoridade, mas enfrentou uma equipe africana solidária, concentrada e com grande nível físico, que se salvou com a grande atuação do goleiro Vozinha, um herói que acaba de completar 40 anos e foi eleito o melhor jogador da partida.

Ecos de 2018 e 2022

O primeiro tempo da seleção espanhola teve ecos de 2018 e 2022, quando caiu nos pênaltis nas oitavas de final contra a Rússia e o Marrocos, respectivamente. Nas duas ocasiões, dominou a posse de bola a ponto de deixar o jogo entediante, mas não teve poder de decisão.



Lamine Yamal e Nico Williams, jogadores de drible que foram fundamentais no título da Euro 2024, estavam no banco de reservas, com seu tempo de jogo cuidadosamente administrado pelo técnico Luis de la Fuente após se recuperarem de lesões.



Vozinha, que joga no Chaves, da segunda divisão portuguesa, salvou Cabo Verde no final do primeiro tempo ao defender uma tentativa de cabeça de Aymeric Laporte (45'+2).





Cucurella, Real Madrid e estreia em sete horas



Assinar com o Real Madrid e estrear na Copa do Mundo, um sonho que setornou realidade para Marc Cucurella em apenas sete horas.

Em um anúncio feito em momento questionável, o gigante merengue confirmou a contratação do lateral-esquerdo do Chelsea por seis temporadas, após pagar cerca de 55 milhões de euros (323 milhões de reais, na cotação atual), segundo a imprensa.



Sem tempo para digerir a notícia, Cucurella entrou em campo no Estádio de Atlanta como se nada tivesse acontecido, com sua onipresença natural em toda a ala esquerda.



Com a equipe posicionada na área dos 'Tubarões Azuis', ele demonstrou lucidez, precisão tanto com a cabeça quanto com os pés, executando bons cruzamentos.



Ele inclusive teve uma chance de marcar com um chute de primeira que passou por cima do gol.





Ovacionado como um gol



Entre a posse de bola estéril e finalizações fora do alvo da Espanha, o jogo se tornou sonolento no meio do segundo tempo, inclusive com vaias vindo das arquibancadas.

Coincidindo com a segunda pausa para hidratação, De La Fuente chamou Lamine Yamal e os quase 70 mil espectadores presentes comemoraram como se fosse o gol que não aconteceu.



Yamal fez sua estreia em Mundiais aos 18 anos e tinha 25 minutos para mudar o rumo da partida.

Em seu primeiro lance, conseguiu um drible e um passe para Marcos Llorente, que finalizou mal (73'). No entanto, seu primeiro jogo na Copa do Mundo não estará entre seus melhores momentos.

A Espanha começa sua caminhada no Mundial com um empate decepcionante, quatro anos depois de estrear com uma goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica em 2022 e, em seguida, cair nas oitavas de final.