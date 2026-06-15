Copa 2026: Cabo Verde segura Espanha com apenas uma falta e alcança recorde

Diante dos espanhóis, seleção africana cometeu apenas uma falta durante os 90 minutos, menor número registrado em uma partida de Mundial desde 1966

Kevin Pina, volante de Cabo Verde e Mikel Oyarzabal, atacante da Espanha, em jogo da Copa do Mundo 2026 (Roberto SCHMIDT / AFP)

A Espanha entrou em campo cercada de expectativas, mas encontrou em Cabo Verde uma verdadeira barreira. Nesta segunda-feira (15), em Atlanta, a campeã mundial ficou no empate por 0 a 0 na estreia da Copa do Mundo de 2026, em um resultado que surpreendeu pelo placar e também pelos números deixados pela seleção africana.

Com 74% da posse, os espanhóis dominaram amplamente a partida no controle de bola. O que parecia ser um roteiro de ataque contra defesa, porém, transformou-se em uma demonstração de organização tática de Cabo Verde, que resistiu à pressão sem recorrer ao excesso de faltas.

Segundo levantamento do perfil especializado OptaJoe, a seleção cabo-verdiana cometeu apenas uma falta durante toda a partida. Trata-se da menor quantidade registrada por uma equipe em um jogo de Copa do Mundo desde o início da coleta de dados da competição, em 1966.

Mais do que um dado curioso, a estatística ajuda a explicar como Cabo Verde conseguiu neutralizar a Espanha. Em vez de apostar em interrupções constantes ou em um jogo físico, a seleção africana priorizou o posicionamento defensivo, a compactação das linhas e a disciplina tática para fechar espaços. O resultado foi uma atuação sólida que limitou as oportunidades claras da equipe espanhola.

1 - Despite Spain having 74% possession, Cabo Verde conceded just one foul in this match - the fewest by any team in a FIFA World Cup match on record since 1966.



Disciplined. pic.twitter.com/cGQB8PG23K — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

O principal símbolo da resistência cabo-verdiana foi o goleiro Vozinha. Aos 40 anos, o experiente arqueiro protagonizou uma das maiores atuações individuais desta primeira fase da Copa. Seguro durante toda a partida, ele acumulou defesas importantes e foi eleito o melhor jogador do confronto, tornando-se o grande responsável por preservar o empate histórico.

Para a Espanha, o resultado representa um alerta logo na abertura do Grupo H. Apesar do controle territorial e da superioridade na posse de bola, a equipe não conseguiu transformar o domínio em gols e esbarrou na organização do adversário. Já para Cabo Verde, estreante em Copas do Mundo, o empate tem sabor de vitória e reforça a confiança de uma seleção que já começou a escrever capítulos inéditos em sua primeira participação no torneio.

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