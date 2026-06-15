Copa 2026: Quem é Vozinha, goleiro de Cabo Verde que parou a Espanha

Com 40 anos de idade, o arqueiro fez uma grande atuação para garantir o empate histórico da seleção africana contra os espanhóis

Vozinha, goleiro de Cabo Verde (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O empate histórico de Cabo Verde contra a Espanha, nesta segunda-feira (15), pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026 contou um personagem principal: o goleiro Vozinha. O arqueiro da seleção africana fez uma grande atuação e parou a badalada seleção espanhola, garantindo o 0 a 0 no placar em Atlanta, nos Estados Unidos.

Ao todo, o goleiro de 40 anos realizou sete defesas em finalizações da Espanha, sendo eleito oficialmente como o melhor jogador da partida. O desempenho chamou a atenção do mundo todo, sobretudo pelo pouco conhecimento do jogador e pelo seu apelido incomum.

Quem é Vozinha

Josimar José Évora Dias, o “Vozinha”, joga atualmente pelo Chaves, de Portugal. O arqueiro é considerado um grande ídolo do futebol cabo-verdiano, com 90 jogos disputados pela seleção nacional, tendo como ápice da carreira a disputa da primeira Copa do Mundo do país.

O apelido incomum surgiu durante a criação de Josimar. Com os pais ausentes por outras ocupações, o goleiro viveu praticamente toda a sua infância sendo criado pelos avós, carregando o apelido desde pequeno, quando jogava futebol na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde.

Mobilização nacional

A atuação contra uma das favoritas ao título da Copa do Mundo rendeu a Vozinha os olhares de todo o planeta do futebol, sobretudo no Brasil. Durante a partida, a torcida brasileira realizou um mutirão para seguir o goleiro em sua rede social.

Após o apito final, Vozinha já acumula mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, transcendendo o seu alcance para fora das quatro linhas e se tornando um grande símbolo da Copa de 2026.

Em entrevista após a partida para a Cazé TV, o goleiro de Cabo Verde agradeceu toda a mobilização feita para ele e externou o sentimento de uma atuação heroica no principal palco de futebol do planeta.

“Sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós, e temos sentido isso durante toda a nossa campanha para a Copa do Mundo. Agora que chegamos ao maior palco do mundo, temos sentido esse carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer”, disse Vozinha.



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