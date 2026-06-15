Copa 2026: Diferença na trajetória dos jogadores expõe feito de Cabo Verde contra a Espanha

Enquanto os cabo-verdianos contam com jogador prospectado pelo LinkedIn, os espanhóis ostentam uma seleção estrelada

Partida entre Cabo Verde x Espanha na Copa do Mundo (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

O heroico empate arrancado por Cabo Verde contra a Espanha na Copa do Mundo 2026, válido pelo Grupo H, recebe contornos ainda mais épicos quando se compara a trajetória dos dois elencos. Enquanto os espanhóis ostentam uma seleção estrelada, com alguns dos principais jogadores do planeta, os cabo-verdianos contam até com atleta prospectado através do LinkedIn.

A Fúria chegou ao Mundial da América do Norte como uma das grandes favoritas ao título, possuindo um elenco com jogadores dos principais clubes do mundo. Estrelas do Barcelona, Manchester City, PSG e Chelsea compõem o time espanhol, mas não conseguiram traduzir essa superioridade técnica em campo.

Do outro lado, uma valente seleção de Cabo Verde, que traz na grande maioria do seu elenco jogadores pouco badalados e de mercados alternativos no futebol mundial.

O principal caso de pouca “grife” ocorre com o zagueiro Roberto “Pico” Lopes. O defensor de 33 anos, que se destacou no duelo contra a Espanha, foi descoberto através do LinkedIn, quando recebeu o convite para defender a seleção nacional.

Nascido na Irlanda, Pico ignorou o chamado na primeira vez, acreditando se tratar de algum golpe. Depois da mensagem ser reenviada em inglês, o zagueiro iniciou o seu contato para defender os Tubarões Azuis, representando a ascendência cabo-verdiana herdada do pai.

Os exemplos de trajetórias incomuns não se limitam ao zagueiro. Do time que entrou em campo contra a Espanha, boa parte dos jogadores atua em mercados menos atraentes na Europa, incluindo clubes de segunda divisão.

Sensação mundial após grande atuação, o goleiro Vozinha, por exemplo, defende o Chaves, da segunda divisão de Portugal. O capitão Ryan Mendes atua pela segunda divisão turca, enquanto outros titulares jogam nos times menores da primeira divisão portuguesa.

Dentro de campo, com organização e muita disposição, a seleção de Cabo Verde manteve a igualdade no placar nos 90 minutos contra os espanhóis. Menos badalados, os jogadores dos Tubarões Azuis não se intimidaram com a qualidade do adversário e conquistaram o empate no primeiro jogo de Copa do Mundo de sua história.

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