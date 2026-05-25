Moradores do bairro da Várzea dão o pontapé de saída nas decorações para o Mundial de 2026

Vai decorar a rua para a Copa 2026? Envie sua foto para o Diario. (Foto: Divulgão/CBF)

O clima de Copa do Mundo já começa a tomar conta das ruas no Brasil. Mesmo antes de a bola rolar nos gramados do Canadá, Estados Unidos e México em 2026, uma das tradições do torcedor brasileiro começa a ganhar forma: a união dos vizinhos para pintar e decorar as ruas de verde e amarelo.

No bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, moradores já começaram a decorar a Rua Apuleu Viera, localizada na área conhecida como Ambolê da Várzea. A comunidade se reuniu para comprar as tintas e transformar o local.

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Quando a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo?

A Amarelinha estreia no Grupo B na Copa contra Marrocos no dia 13 de junho. Mas, antes disso, faz dois amistosos preparatórios contra o Panamá, em 31 de maio no Maracanã, e diante do Egito, já nos Estados Unidos, em 6 de junho.