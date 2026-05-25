Álbum da Copa 2026: saiba como identificar figurinhas falsificadas
Polícia apreende 200 mil cromos piratas; confira dicas essenciais para não cair no golpe
Publicado: 25/05/2026 às 10:22
Álbum da Copa 2026: onde trocar figurinhas no Recife? Veja os principais pontos de encontro. (Foto: Arnaldo Carvalho/ Divulgação)
A febre do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 movimenta colecionadores no Brasil e, com isso, golpistas tentam se aproveitar para lucrar. Na última sexta-feira (22), a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) apreendeu 200 mil figurinhas falsificadas. Veja como identificar uma falsificação.
- Preço: A Panini estabeleceu o valor de R$ 7 por envelope. Preços muito abaixo da tabela são um forte alerta de produto falso.
- Pacote: O material pirata geralmente usa um papel mais áspero, grosso e de baixa qualidade quando comparado à embalagem original.
- Imagens: Nas figurinhas não oficiais, as fotos dos jogadores ficam opacas, embaçadas e com uma qualidade visual inferior.
ÁLBUM DA COPA DE 2026
A edição de 2026 é a maior da história do álbum da Copa, com 980 figurinhas das seleções que disputarão o torneio no Canadá, Estados Unidos e México.
Isso acontece devido ao aumento na quantidade de equipes classificadas para o Mundial. O número, que era tradicionalmente de 32, ganhou mais 16 times, subindo para 48.
Estima-se que, para completar o álbum, o torcedor pode gastar cerca de mil reais, visto que cada pacote de figurinha (com 7 cromos) custa R$ 7.
O Diario de Pernambuco disponibiliza, inclusive, uma tabela gratuita com a numeração completa. [Baixe aqui].
Este álbum também marca o começo do fim de uma era, visto que a Panini e a FIFA encerrarão o acordo que durou mais de 60 anos, após a Copa de 2030.