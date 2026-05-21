Neymar deve ser reavaliado fisicamente na Seleção e vira dúvida para amistosos antes da Copa

Convocado por Ancelotti, camisa 10 segue tratamento no Santos por edema na panturrilha direita e pode perder amistosos contra Panamá e Egito

Neymar em ação pelo Santos (Raul Baretta/Santos FC)

Convocado para disputar a Copa do Mundo, Neymar chegará como dúvida para os últimos amistosos da seleção brasileira antes do Mundial. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, a comissão técnica terá que avaliar as reais condições físicas do camisa 10 e definir qual será o planejamento envolvendo o atacante até a estreia do Brasil na competição.

A apresentação oficial do grupo acontece no próximo dia 27, na Granja Comary. A partir daí, o departamento médico da CBF pretende entender de forma mais precisa o estágio de recuperação do jogador, que segue tratando um edema na panturrilha direita.

Neymar desfalcou o Santos no empate diante do San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, e permanece realizando trabalhos específicos no CT Rei Pelé. Nesta quinta-feira (21), o atacante voltou a treinar ao lado dos companheiros, mas participou apenas de atividades internas, sob supervisão dos fisioterapeutas do clube e de profissionais ligados ao seu estafe particular.

Neste momento, ainda segundo a ESPN, a tendência é de que Neymar dificilmente participe dos amistosos contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e diante do Egito, em 5 de junho, já nos Estados Unidos. Ainda assim, existe expectativa dentro da própria Seleção de que o atacante consiga estar recuperado para a estreia brasileira na Copa, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.

A Copa de 2026 pode representar a última participação do atacante em Mundiais. Aos 34 anos durante o torneio, Neymar chegará buscando liderar novamente o Brasil na tentativa de conquistar o hexacampeonato.