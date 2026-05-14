A FIFA confirmou, nesta quinta-feira (14), três atrações para o show do intervalo da Copa

Final da Copa do Mundo com BTS, Shakira e Madonna, FIFA confirma atrações para show do intervalo. (Fotos: AFP/BIGHIT MUSIC/NETFLIX | AFP | Reprodução/Instagram)

A FIFA confirmou, nesta quinta-feira (14), que a final da Copa do Mundo de 2026 terá shows de BTS, Madonna e Shakira durante o intervalo da partida. O jogo está marcado para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Jungkook, um dos integrantes da banda coreana, já havia se apresentado na abertura do Mundial de 2022, no Catar. Esta, porém, marca a estreia do grupo completo, em sua formação pós-serviço militar, em um evento esportivo deste porte.

Já a colombiana Shakira consolida seu posto como "veterana" da competição, tendo se apresentado nas edições de 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul) e 2014 (Brasil). Shakira esteve no Rio de Janeiro no início do mês para uma apresentação ao público na praia de Copacabana.

A novidade da lista é a presença de Madonna. Pela primeira vez em sua carreira, a Rainha do Pop subirá ao palco de uma final de Copa do Mundo, reforçando a estratégia da FIFA de transformar o intervalo da decisão em um espetáculo global nos moldes do Halftime Show do Super Bowl (Futebol Americano).

